Nastavlja se migrantski kaos na istoku Europe: Poljski premijer optužio Bjelorusiju za terorizam

Poljski premijer Mateusz Morawiecki optužio je u srijedu Bjelorusiju da provodi "državni terorizam" dok se migranti gomilaju na granici tih dviju zemalja koja je i istočna granica Europske unije.

"Jasno je da je ovo što ovdje imamo očitovanje državnog terorizma", rekao je Morawiecki na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom.

Kritizirao je "tihu osvetu" bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka zbog potpore Poljske bjeloruskoj oporbi.

Zapadne vlade optužuju Lukašenka da potiče napetost izdavanjem viza migrantima koji uglavnom dolaze s Bliskog istoka i šaljući ih na granicu s Poljskom kako bi se osvetio za europske sankcije uvedene njegovoj zemlji zbog gušenja oporbenih prosvjeda nakon predsjedničkih izbora 2020. Bjelorusija odbija te optužbe i optužuje Poljsku za kršenje ljudskih prava jer ne želi pustiti migrante na svoj teritorij.

Foto: HANDOUT Polish police guard border fence on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Police, November 10, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Michel je pak rekao da se "ponovo razmišlja o eventualnim sankcijama (Bjelorusiji)", dodajući da će zemlje EU-a o tome razgovarati u ponedjeljak.

"Moramo pokazati naše snažno jedinstvo da bismo bili utjecajni i prekinuti ovo što se događa jer to nije prihvatljivo", rekao je Michel.

Poljska je u srijedu izvijestila o porastu pokušaja prelaska svoje granice i vratila stotine migranata u Bjelorusiju optuživši Minsk i Moskvu da žele stvoriti krizu na europskoj granici.

Migranti čekaju na granici na veoma niskim temperaturama, a nekoliko ešalona poljskih graničara stoji pokraj ograde od žilet žice i ne da im da uđu.