Nastavlja li Tomašević Bandićeve projekte ili nema drugog izbora

Nek' crknu od ljubomore, nek' se kupaju u svojoj mržnji. Evo, ja im poručujem to. Ali žičara će voziti, najljepša u Europi. Jedna od kultnih izjava pokojnog gradonačelnika Milana Bandića ostat će zapamćena kao rečenica koja se veže uz jedan od najskupljih zagrebačkih projekata, koji mnogi pak povezuju s financijskim malverzacijama, doduše još nedokazanim.



Ali da ima dima tamo gdje ima vatre dao je Zagrepčanima natuknuti i USKOK koji je pokrenuo izvide zbog kontroverzi koje se vežu uz izgradnju sljemenske žičare. Ljutio se Bandić kad su ga pitali da to komentira. On mirno spava, govorio je nekoliko mjeseci prije svoje smrti, jer, ipak je on "prvi čovjek na braniku poštivanja propisa i zakona" i ako je netko nešto krivo napravio, odgovarat će. Što se zapravo dogodilo još uvijek se utvrđuje, a "megalomanska ljepotica", kako su je preimenovali Gračanci, svo je to vrijeme spremno čekala početak rada. Ne možemo reći u tišini jer buka je ta koja je ostala za Bandićem i koju je morao rješavati njegov nasljednik Tomislav Tomašević.