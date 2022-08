Nastariji spor u Hrvatskoj: Dobio sud nakon 54 godine, u međuvremenu umro

Nakon 54 godine odbijanjem ustavnih tužbi suprotstavljenih strana iscrpljen je sav dopušteni pravni put u najduljem hrvatskom sporu, usuđujemo se tvrditi iako se nikad ne zna što kriju naši sudski arhivi. Slučaj smo rekonstruirali koristeći dostupne službene izvore. Riječ je o radnom sporu zbog otkaza od 18. travnja 1968. godine.



Osam puta predmet se vraćao na početak iako je prva presuda donesena već 1969., u korist tvrtke. Nekoliko puta Vrhovni sud je obarao odluke, a i Ustavni sud je već jednom, 2015., predmet vratio na početak usvojivši tužbu hotelijerske tvrtke koju je tada predstavljao Anđelko Leko. Nedavno je vijeće Ustavnog suda kojim je predsjedao Branko Brkić odbilo tužbe i radnika i HUP-a Zagreb (solidarno tuženog s hotelom Palace), čime je slučaj konačno završen. I to bizarno. Djelomično u korist radnika, ali sve i da je on doživio kraj parničenja (spor je naslijedio sin), to je Pirova pobjeda jer je inflacija doslovno "pojela" sve što se trebalo isplatiti.