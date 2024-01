Nasrtao na nju, gušio je, nazivao kurvom: Ako treba ubil je budem samo da mala bude kod mene!

Nasrtao je na nju. Šamarao je. Vrijeđao. Gušio. Govorio joj da je kurva. Plašio je da će joj uzeti zajedničko dijete. A onda je 19. srpnja 2020. kumi njihove zajedničke kćeri preko mobitela poslao poruku:

- Pamtit će me cijeli život, dokaze imam sve, ako treba 'ubil ju budem samo da mala bude kod mene".

Tu poruku kuma je proslijedila žrtvi, kojoj je 28-godišnjak koji dan kasnije poslao poruku:

- Pokopat ću te, kunem ti se!

Zbog svega navedenog 28-godišnjak, koji se u međuvremenu oženio, sada je otac troje maloljetne djece, a kćer zbog kojoj je žrtvi prijetio ubojstvom, ne izdržava, optužen za prijetnju i obiteljsko nasilje . I sada je nepravomoćno osuđen, jer je na prošlom suđenju bio oslobođen no ta je presuda ukinuta. Uglavnom, za svako djelo je dobio po šest mjeseci zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena uvjetna kazna od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine.

Optuženi 28-godišnjak je priznao djela za koja se teretio.

- Žao mi je i kajem se. U međuvremenu sam se oženio i imam dvoje djece. Treće dijete ne viđam jer mi njezina majka, moja bivša izvanbračna supruga to ne dozvoljava - branio se.

Njegova bivša izvanbračna supruga u svom je iskazu navela da je 28-godišnjak tijekom njihove veze na nju učestalo fizički nasrtao, uglavnom u alkoholiziranom stanju.

- Gušio me, vrijeđao, govorio da sam kurva. Osjećala sam se krajnje jadno i poniženo, no nisam ga tada prijavljivala policiji . Da me zlostavlja znali su moji bližnji. Prijavila sam ga nakon poruka koje je poslao mojoj kumi i meni - kazala je žrtva.

Tijekom postupka pregledane su i preslike SMS poruka, nakon čega je sud utvrdio da je 28-godišnjak počinio to za što ga se tereti. Olakotnim mu je cijenjeno korektno držanje pred sudom, to što je u ponovljenom suđenju priznao djelo, čime je po stavu suda pokazao samokritičnost, kajanje, to što je mlađe životne dobi, neosuđivan, otac troje djece.... Otegotnih mu okolnosti sud nije našao....

