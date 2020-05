Nasilje na crnogorskim ulicama: 'Svjedočimo još jednoj gruboj političkoj destrukciji'

Neočekivani prizori u srijedu navečer iz nekoliko crnogorskih gradova ukazali su na sve burnije odnose između Crne Gore i Srbije. Brojni građani su se sukobili s policijom nakon što je sud odbio žalbe odvjetnika episkopa SPC Joanikija i nekoliko svećenika zbog određivanje 72-satnog pritvora.

Naime, episkop Joanikije, jedan od najbližih suradnika mitropolita SPC u Crnoj Gori Amfilohija i sedam svećenika uhićeni su u utorak navečer jer su organizirali litiju - molitvenu šetnju u Nikšiću i tako prekršili mjeru zabranu okupljanja donesenu zbog epidemija koronavirusa.

Podsjećamo, policija je u srijedu navečer koristeći suzavac i šok bombe rastjerala građane koji su prosvjedovali u Nikšiću, dok su prosvjednici gađali policiju kamenjem i skandirali su "Ustaše", "Ne damo svetinje" i "Pustite vladiku". U sukobu građana i policije ozlijeđena su 22 policajca.

Sporni zakon

Napetosti između crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traju već mjesecima i to od trenutka kad je donesen sporni Zakon o slobodi vjeroispovijesti kojim se regulira vlasništvo nad crkvenom imovinom.

Zakonu koji je izglasan u prosincu žestoko su se usprotivila prosrpska oporba kao i Srpska pravoslavna crkva koja je tada najavila da će sve do ukidanja Zakona provoditi litiju. Naime, zakonom je predviđeno da se državi vraćaju vjerski objekti i zemljište koje vjerske zajednice koriste na teritoriju Crne Gore, a za koje se utvrdi da su izgrađeni sredstvima države ili su bili u njezinom vlasništvu do 1. prosinca 1918. godine. Upravo to je veliki udarac SPC.

Već u trenutku kad je donesen Zakon došlo je i do incidenata kad su zastupnici prosrpske Demokratske fronte napali pirotehničkim sredstvima predsjednika parlamenta Ivana Brajovića. Tada je jedan od njih Milan Knežević priopćio da su temeljem zahtjeva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori odustali od još radikalnijeg djelovanja, ali zatražio je da se prokune crnogorski predsjednik Mile Đukanović i njegovo potomstvo.

Taj zakon smatra se još jednim problemom u sve lošijim odnosima Crne Gore i Srbije. Smatra se kako je jedan od razloga zašto se krenulo s tim Zakonom traženje autokefalnosti za Crnogorsku pravoslavnu crkvu i još jače odvajanje od Srbije, što ne odgovara previše Aleksandru Vučiću. Naime, rijetko tko je uvjeren u Srbiji da će se Kosovo vratiti pod Srbiju usprkos svim Vučićevim tvrdnjima i željama. Crna Gora pak se sve više približava NATO-u i Europskoj uniji što ruši sve snove o ponovno ujedinjenju.

Kulminacija neprijateljstva

Upravo to se i vidjelo u reakciji Srbije na događaje u Crnoj Gori.

Pedsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izrazili u telefonskom razgovoru zabrinutost povodom uhićenja svećenika, te su objavili i zajedničku izjavu.

Patrijarh SPC Irinej naveo je “da je kulminacija neprijateljskog odnosa države Crne Gore prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi započela usvajanjem kontroverznog Zakona o slobodi vjeroispovijesti“, te da je uhićenje svećenika „dokaz da crnogorska država provodi progon Srpske pravoslavne crkve”.

Vučić je pak danas popodne najavio kako će u subotu razgovarati sa Srbima u Crnoj Gori vezano za uhićenje svećenika kao i sve što se događa, javlja Blic.

Javnosti se danas obratio i crnogorski premijer Duško Marković i ustvrdio da je Crna Gora izložena brutalnim napadima s nesagledivim posljedicama po zdravlje građana. Istaknuo je u svojem govoru kako je više policajaca ozlijeđeno od strane ekstremista.

- Što je pozadina svega što se događalo u našim gradovima preksinoć i sinoć? Navodna vjerska potreba jednog broja vjernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je pozvala građane na javno okupljanje iako su ona zabranjena u interesu javnog zdravlja. I to ne samo kod nas nego u svim zemljama koje štite zdravlje svog stanovništva od koronavirusa. Svjedočimo još jednoj gruboj političkoj destrukciji usmjerenoj protiv države, njenih institucija. Svjedočimo ponašanju koje ugrožava javno zdravlje, a sve pod plaštom obrane vjerskih prava i sloboda. Svjedočimo i besprizornim pozivima iz parlamentarnih klupa, da se krše zdravstvene mjere, bez obzira što se time ugrožavaju vaši životi", istaknuo je Marković, pišu Vijesti.me.

Crnogorski premijer istaknuo je kako "svjedočimo i prijetnjama iz političkih stranaka da će blokirati državu i život u njoj", no isto tako naglasio je kako će se institucije obraniti i da im ovo nije prvi puta.