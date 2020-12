Nasilje i nesigurnost diljem Nigerije: Napadači naoružani kalašnjikovima oteli stotine djece

Nigerijska vojska locirala je i razmijenila vatru s naoružanom skupinom koja je otela stotine srednjoškolskih učenika u sjeverozapadnoj državi Katsina, objavilo je u subotu predsjedništvo.

Naoružani kalašnjikovima napadači su upali u srednju školu u okrugu Kankara u petak, objavili su policija i lokalne vlasti.

Roditelji i školski zaposlenik kazali su agenciji Reuters da su sa sobom odveli polovicu od 800 učenika.

Nekih 200 učenika koji su uspjeli pobjeći, a smatrali su se nestalima, uspjelo se vratiti kućama, piše BBC.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL A view of a classroom at the Government Science secondary school in Kankara district A view of a classroom at the Government Science secondary school in Kankara district, after it was attacked by armed bandits, in northwestern Katsina state, Nigeria December 12, 2020. REUTERS/Abdullahi Inuwa NO RESALES. NO ARCHIVES STRINGER

Nigerijski predsjednik Muhamadu Buhari u priopćenju je rekao da je vojska locirala otmičare u šumi i s njima razmijenila vatru. Policija i vojska još nastoje utvrditi koliko je učenika oteto, a policija je najavila pojačanje kako bi pokušala osloboditi taoce.

Država Katsina je poprište nasilja jer u njoj djeluju naoružane bandi - što je termin kojim lokalno stanovništvo naziva skupine koje otimaju ljude radi otkupnine.

Napadi islamističkih militanata česti su u sjeveroistočnom dijelu zemlje.

Otmica učenika iz škole u Kankari zadnja je u nizu takvih napada na nemirnom sjeveru Nigerije. Najtragičniji takav napad zbio se u travnju 2014., kada je džihadistička skupina Boko Haram otela 276 djevojčica iz škole u Chiboku u sjeveroistočnoj državi Borno. Oko stotinu djevojčica još se vodi kao nestale.

Nasilje i nesigurnost diljem Nigerije razbjesnili su stanovnike, posebno pošto su prošlog mjeseca brojni zemljoradnici ubijeni, a nekima su odrubljene glave, što su počinili islamistički militanti u državi Borno.