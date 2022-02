Naši vojnici mogli bi biti poslani u NATO-ovu borbenu grupu u slučaju ruskog napada!

U prvim pripremama za upućivanje novih NATO-ovih borbenih skupina u najistočnije zemlje saveznice koje graniče s Ukrajinom, Hrvatska planira da bi, ako Hrvatski sabor to odobri i predsjednik Republike Zoran Milanović potpiše takvu zapovijed, sudjelovala sa simboličnim brojem vojnika u mogućoj novoj borbenoj skupini u Mađarskoj. Neslužbeno smo to doznali u Bruxellesu, a svojevrsnu potvrdu da bi kao predsjednik RH na to mogao pristati signalizirao je i Zoran Milanović kad je, u opširnoj izjavi u petak u Požegi, spomenuo “zajedničko generiranje snaga Hrvatske, Slovačke i Mađarske recimo na Balatonskom jezeru”.