Naručili bi vožnju pa onda orobili taksista. U osam dana napali su šest uberovaca i ukrali im 5700 kuna

Trojica nepoznatih napadača 5. siječnja u 19.40 u Fijanovoj ulici napali su 69-godišnjeg vozača Ubera. Pretpostavlja se da su prvo naručili vožnju, a kada ih je dovezao na traženu adresu, jedan od mladića mu je iz ruke istrgnuo 500 kuna, nakon čega su on i njegovi kompanjoni pobjegli. Vozač je slučaj policiji prijavio 9. siječnja, a zagrebačka policija sada istražuje je li taj slučaj povezan s drugim sličnim napadima na vozače Ubera koji su se proteklih dana dogodili u Zagrebu.

Takvih napada, prije ovog 5. siječnja za sada utvrđenih bilo je šest i u njima su napadači odnijeli ukupno 5700 kuna. Model postupanja uvijek im je bio isto. Naručili bi vožnju, a nakon što bi ih vozač dovezao na traženu adresu, umjesto da mu plate, napali bi ga, uzeli mu novac i pobjegli. U svim tim slučajevima taksisti su kazali da je bilo četvero napadača i da su bili mlađi. Trojicu od njih policajci su uhitili nakon napada na taksista k 6. siječnja u 20.20 u Poljičkoj.

Tada su orobili 35-godišnjeg vozača nakon čega su pobjegli. Policijska patrola na Savskoj je ugledala mladiće koji su odgovarali opisu koji im je dao taksist, pa su posumnjali da bi to mogli biti počinitelji. No kada su ugledali policajce mladići su pokušali pobjeći. To im ipak nije uspjelo, trojica od njih, dvojica 17-godišnjaka i 20-godišnjak su uhićeni i privedeni. Ustanovljeno je da su vozače Ubera po Zagrebu i Velikoj Gorici napadali od 30. prosinca do 6. siječnja. Policija istražuje koliko su točno napada počinili, a za sada ih se sumnjiči za šest.

