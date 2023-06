Narančasto nebo u New Yorku, ljudi nose maske: 'Ugroženo je zdravlje, ostanite u kućama'

Deseci milijuna ljudi u SAD-u ugroženi su zbog loše kvalitete zraka. Dim iz kanadskih šumskih požara širio se prema jugu, a nebo je u nekim od najvećih gradova u zemlji poprimilo tamno smeđu boju. New York, Massachusetts i Connecticut, izdali su upozorenja o kvaliteti zraka, a dužnosnici preporučuju ljudima da ograniče aktivnosti na otvorenom. U New Yorku, gdje se očekuje da će se uvjeti dodatno pogoršati tijekom dana, stanovnici su pozvani da ograniče svoje vrijeme na otvorenom, a škole su otkazale aktivnosti na otvorenom.

Lower Manhattan via @EarthCam as we approach 2:00pm. Speechless. pic.twitter.com/EyoRBfHcsZ — New York Metro Weather (@nymetrowx) June 7, 2023

New York je u srijedu imao najlošiju kvalitetu zraka od svih velikih gradova na svijetu. Drugi najgori je Lahore u Pakistanu. Miris dima mogao se osjetiti u New Yorku dok je nebo postalo narančasto-smeđe boje, a vidljivost je bila smanjena. Očekuje se da će upozorenja o kvaliteti zraka ostati na snazi do srijede navečer u većem dijelu središnje i istočne države New York. U New Yorku su škole otkazale sva događanja na otvorenom, a stanovnici su bili potaknuti da nose maske za lice.

"Preporučujemo svima da ograniče aktivnosti na otvorenom u najvećoj mogućoj mjeri", rekao je gradonačelnik Eric Adams.

"Oni s već postojećim respiratornim problemima, poput problema sa srcem ili disanjem, kao i djeca i starije odrasle osobe, mogu biti posebno osjetljivi i trebali bi ostati u kući u to vrijeme", kazao je. Adams je rekao da se očekuje da će se zračni uvjeti pogoršati tijekom srijede poslijepodne i navečer.