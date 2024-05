Napravili web-stranice grada i MUP-a, volontiraju, organiziraju konferencije...

DUMP Days, besplatnu dvodnevnu IT konferenciju koju na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje organizira Udruga mladih programera DUMP već osmu godinu zaredom, ove je godine posjetilo više od 2000 mladih, za koje je organizirano 14 predavanja domaćih i stranih stručnjaka iz developmenta, web-dizajna i digitalnog marketinga. Imali su 28 sponzora, vodeće IT tvrtke među kojima su Infobip, Ericsson i Solana Foundation, koji traže mlade programere, marketingaše i dizajnere, a organizirali su i šest radionica, neke od njih na temu umjetne inteligencije, pisanja CV-ja i kako se obraniti od hakerskih napada. Bilo je brojnih panel-rasprava, kvizova i natjecanja.

– Velik interes izazivaju i naši Flytalksi, kratki razgovori od osam minuta između studenata i poslodavaca. Svaki sudionik ima pravo na razgovor sa šest firmi. On se može u tih osam minuta predstaviti, donijeti svoj CV i osigurati ljetnu praksu ili možda čak i prvo zaposlenje. To je jako dobra prilika za naći posao – govore nam Frane Doljanin, student fizike na drugoj godini na splitskom PMF-u i predsjednik Udruge DUMP, i Andrea Zečević, studentica četvrte godine podatkovne znanosti i inženjerstva na splitskom PMF-u.

– Vrijednost DUMP konferencije je što je besplatna, namijenjena je studentima i jako je interaktivna. Iz godine u godinu rastemo, ove smo imali rekordan broj posjetitelja – govori Frane Doljanin koji nam je predstavio Udrugu DUMP, čiji je član još od trećeg razreda srednje škole.

– Udruga je počela s neformalnim radom 2008. godine, zvali su se Splitski genijalci, družili su se i okupljali MIOC-ani, srednjoškolci i studenti. Organizirali su vikendima predavanja, koja se i danas održavaju, povezivala ih je ljubav prema programiranju i išli su na natjecanja. Stvorila se ideja da bi to moglo prerasti u nešto veće i 2010. formalno je uspostavljen DUMP. Sada je sve to puno veće nego što je bilo onda, ne bavimo se više samo programiranjem nego općenito IT-jem. Tako u našoj udruzi imamo mlade programere, dizajnere, ljude koji se bave marketingom, multimedijom, odnosno fotografijom i produkcijom. Trenutačno brojimo 19 članova, s tim da svake godine imamo pripravništvo s pomoću kojega uđu novi članovi. Čine nas ljudi od 16 do 25 godina – upoznaje nas Frane Doljanin s udrugom. Član se ne postaje tek tako, nije dovoljno doći i upisati se.

– Mi svake godine u rujnu krenemo s kampanjom za naš internship, to je šestomjesečni program edukacije. Tijekom tih pola godine oni vikendom imaju predavanja iz sva četiri područja, ovisi za koje se prijave, a preko tjedna imaju domaću zadaću koju rješavaju, mi je ispravljamo i dajemo sugestije i kritike kako bi oni mogli dalje učiti i razvijati se. Na kraju se podijele u skupine, to je simulacija startupa, i imaju tri tjedna za napraviti neki svoj proizvod. Mi ocjenjujemo i kakav je proizvod i kako su oni surađivali. Nakon tih šest mjeseci mogu postati naši članovi – kaže Andrea Zečević.

Ove akademske godine su imali 366 prijava studenata i srednjoškolaca. – Na internship ih je upalo 58, dosad ih je završilo 20. Neće svi postati članovi DUMP-a, primit ćemo ih 6 ili 7 – izvještava nas Andrea koja je prošle godine prošla internship i učlanila se. Svi oni upisali su se u udrugu na isti način.

– Nije nam cilj biti elitno društvo, ali članovi moraju zadovoljiti visoke kriterije koji su postavljeni. To je volontiranje, mnogi ljudi ga ne shvaćaju ozbiljno, ali oni koji prođu u šest mjeseci internshipa, dolaze vikendom, pišu domaće, uče, na takve ljude možemo se osloniti. Svjesni smo da projekti koje radimo zahtijevaju puno truda i vremena. Ne može bilo tko ući u udrugu, trebaju nam kvalitetni ljudi – kažu DUMP-ovci koji imaju ured na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje koji im ustupa prostor za sve njihove projekte: od vikend-predavanja do internshipa i DUMP Daysa. Suradnja je obostrana.

– Isprogramirali smo za FESB njihove sustave, kada nešto treba popraviti u sustavu, mi se uvijek javimo i volonterski napravimo – kaže Frane Doljanin. Još ranije DUMP je napravio web-stranice Grada Splita, a i MUP-u su, također volonterski, napravili aplikaciju "Safety Net – Bitka za sigurnost", u sklopu projekta "Sigurnost djece na internetu i društvenim mrežama".

Cilj aplikacije je kroz zanimljiv kviz podučiti djecu o sigurnosti na internetu. Osim što se mogu pohvaliti brojnim volonterskim projektima, dumpovci svake godine i humanitarno rade, tako su nedavno za štićenike Maestrala, doma za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi, organizirali informatičke tečajeve kako bi mogli koristiti računala koja su im donirana. Krajem akademske godine njihove se aktivnosti smanjuju. Trenutačno je u tijeku prijem novih članova s kojima će raditi tijekom ljeta kako bi u rujnu mogli ravnopravno sudjelovati u projektima.

