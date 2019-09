Napokon će graditi cestu do 'Vukelićeva mosta': Od 2009. nije vodio nikamo

Most Korana, u javnosti poznatiji kao Vukelićev most, napokon će biti spojen na ceste s obje svoje strane. Most je, naime, sagrađen još 2009. i od tada ne vodi nikamo.

Hrvatske ceste nedavno su raspisale nadmetanje za gradnju ceste koje će tom mostu dati smisao, a prije nekoliko dana otvorene su i ponude odnosno jedna ponuda za realizaciju projekta - gradnja brze ceste kroz Karlovac, splitski pravac dionica Mostanje – Vukmanički Cerovac.

Rok gradnje - 24 mjeseca

Procijenjena vrijednost radova je 168,5 milijuna kuna bez PDV-a, a jedinu ponudio dao je zagrebački GIP Pionir i to u iznosu od 149,8 milijuna kuna. U Hrvatskim cestama sad provjeravaju ponudu, a ako je prihvate radovi bi mogli početi do kraja ove godine. Rok završetka projekta je 24 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

Most Korana tako će dobiti šest kilometara cesta s obje strane, a brza cesta je projektirana s dva kolnika između kojih je razdjelni pojas te će imati po dva prometnatraka. Projektom je predviđena i gradnja vijadukta i čvorišta te po dva putna prijelaza i nadvožnjaka.

S nizvodne strane projektiran je nasip koji spaja obrambeni nasip uz Koranu s trupom brze ceste, no to nije dio ove faze projekta i u nadležnosti je Hrvatskih voda.

Realizacija cijelog projekta, između ostalog, stala je i zato što se pokazalo da gradnja ceste nema Most na Korani već cijelo desteljeće ne vodi nikamo, no uskoro bi trebala početi gradnja brze ceste Mostanje – Vukmanički Cerovac smisla bez gradnje nasipa za obranu od poplava koje prijete na tom području. Projekt je tako podijeljen u faze, a u Hrvatskim cestama zbog toga su morali novelirati dokumentaciju i ishoditi izmjene i dopune potrebnih dozvola budući da je HC investitor u gradnji ceste, a Hrvatske vode investitor u gradnji nasipa. Gradnja mosta Korana počela je početkom 2007.,a završena je u predviđenom roku, u rujnu 2009. Radovi na 298 metara dugom mostu koštali su 48,16 milijuna kuna bez PDV-a.

Most Korana u javnosti je nazvan i Vukelićevim mostom, po vrlo utjecajnom pokojnom HDZ-ovcu.

Vukelić je, naime, stanovao u Vukmaničkom Cerovcu, a za vrijeme gradnje mosta bio je ministar u tadašnjoj vladi. Najprije je bio ministar gospodarstva, a zatim obrane.

Prije dolaska u Vladu bio je gradonačelnik Karlovca. U Hrvatskim cestama su to što radove na cijeloj trasi započinju s gradnjom mosta opravdavali time da je riječ o najzahtjevnijem objektu bez kojega se ne može dostavljati materijal s obala rijeke za gradnju ceste.

Lopovi ga pokrali

No gradnja ceste je stala jer je u međuvremenu stigla ekonomska kriza zbog čega su zaustavljeni i drugi projekti u Hrvatskoj. Vukelićev most tako već cijelo desetljeće stoji bez pristupnih cesta, a s njega su lopovi u međuvremenu pokrali i dio ugrađenih metalnih dijelova. Brza cesta koja vodi do mosta Korana i od njega rasteretit će i promet kroz sam Karlovac zbog čega će njegovi stanovnici moći napokon odahnuti.