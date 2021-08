“Napeto je bilo u polufinalu graničara jer smo se svako malo izmjenjivali u vodstvu”

Pokušavamo zbrajati, pokušavamo sažeti četvrt stoljeća u neku statistiku i onda shvatimo da za to nema potrebe jer nema brojki koje mogu dovoljno dobro opisati kako smo rasli, kako smo se širili, kako nismo odustajali. Već četvrt stoljeća promoviramo toleranciju, prijateljstvo, solidarnost i fair-play i nadamo se da smo u ovih 25 godina upravo te vrijednosti utkali u brojne generacije naše djece i mladih u Hrvatskoj i regiji – emotivno je na proslavi 25. godišnjice Plazma Sportskih igara mladih u Splitu nedavno rekao predsjednik te manifestacije Zdravko Marić.

Da ne smišljamo ne znam kakve hvalospjeve, istaknut ćemo samo da je riječ o najvećoj sportskoj amaterskoj manifestaciji na Starom kontinentu. Iako njezin predsjednik o brojkama nije želio govoriti, o kakvom je događaju riječ svjedoči i to da je na Igrama u 25 godina nastupilo više od dva milijuna djece i mladih koji se natječu u 10 sportskih disciplina.

Konkretno, to su nogomet i mali nogomet, ulična košarka, rukomet, odbojka i odbojka na pijesku, stolni tenis, šah, graničar i utrka na 60 metara. U Splitu se organizira međunarodno natjecanje na kojem uz Hrvatsku sudjeluju BiH i Srbija, a kako bi se natjecatelji kvalificirali najprije moraju proći kvalifikacije koje uključuju županijska i državna natjecanja.

Graničar i nogomet im najbolji

– Najteža utakmica u kvalifikacijama bila mi je u polufinalu, gdje smo igrali protiv Podravskog tornada. Prvo smo mi poveli i osvojili prvi set, ali su potom oni preokrenuli rezultat i izgledalo je kao da ćemo izgubiti. Izjednačili su u setovima, bilo je 1:1, i poveli su i u zadnjem, odlučujućem setu. A onda opet kao da se dogodilo neko čudo. Svi u našem timu počeli su izbjegavati loptu, dobro hvatati i graničar je odlično gađao i pobijedili smo, ali bilo je baš napeto – govori osmogodišnji Adrian Švenda iz Preloga. On se sa svojim sastavom Vatrenim zmajčekima u Splitu natjecao u jednoj od omiljenih dječjih igara – graničaru.

U ekipi je, kako nam je Adrian pojasnio, osmero igrača, a kod njih su to bile tri djevojčice i petorica dječaka, svi redom učenici 2. b razreda OŠ Prelog. Vatreni zmajčeki, koje uz Adriana čine još i Borna Bukal, Zara Golubić, Riano Kečkeš, David Filemon, Viktorija Kramar, Gabriel Madić, Ozren Martinec i Martina Sabol u međunarodnoj završnici Sportskih igara mladih pobijedili su svoje vršnjake iz Bosne i Hercegovine, a potom i one iz Srbije te ponijeli naslov međunarodnih prvaka.

– Ja sam stručnjak u hvatanju lopte, pa sam ih i u finalu uhvatio nekoliko. Ovo mi je drugi put da sam na Sportskim igrama, prošle godine smo ispali, a ove pobijedili, i volio bih doći opet i iduće godine da se natječemo, družimo, kupamo i da vidim neke prijatelje koje sam upoznao – kazao nam je Adrian, koji osim graničara, koji uglavnom igra na tjelesnom u školi, trenira i nogomet. Ali graničar mu je, priznaje, više prirastao srcu. Isto ne bi mogla reći i njegova razredna kolegica Zara Golubić, također međunarodna prvakinja u tom sportu.

– Graničar mi je jako zabavan i dobro mi ide izbjegavanje, teško me i rijetko uspiju pogoditi, ali nogomet mi je ipak draži. Treniramo ga moja godinu dana mlađa sestra i ja, i to u klubu s dečkima. Najviše volim igrati u napadu, ali ako me trener stavi na krilo ili u obranu, nije mi ni to problem. Nogomet bih voljela trenirati zauvijek, a najdraži igrači su mi Cristiano Ronaldo i Mbappé, imam dresove od obojice – govori Zara, koja se osim u nogometu i graničaru već okušala i u plesu, tenisu, gimnastici...

A svoju izuzetnu darovitost potvrdio je i 10-godišnji križevački atletičar Petar Kuzmić koji se natjecao u utrci na 60 metara i rezultatom 8.1 pomeo konkurenciju. Ovo mu je, kako nam je rekao, treći put da je sudjelovao na međunarodnoj završnici Igara mladih u Splitu, ali je prvi put kući odnio zlatnu medalju.

– Trčalo nas je devet, po tri iz svake zemlje, a moram priznati da se taj dan nisam posebno pripremao, došao sam, dobro se zagrijao i bez neke panike i stresa trčao u utrci i to je bilo to. Inače treniram atletiku već pet godina u Atletskom klubu Križevcima s trenericom Anjom Šimunčić. Sudjelovao sam još prije na natjecanjima u raznim utrkama, i na 100, 200, 300, 400 i 600 metara – rekao je Petar, a na pitanje tko mu je sportski uzor odgovorio je kao iz topa: – Tata!

Nisu stali ni u pandemiji

Otac mu je, kako kaže, također trenirao atletiku, ali i košarku, te je tu ljubav očito usadio i u sina, koji je u svibnju ove godine postao i doprvak Hrvatske u troboju za limače u Varaždinu na prvenstvu Hrvatske u višeboju. Dogodine će, kaže, sigurno opet pokušati doći na veliku sportsku završnicu u Split. Inače, zanimljiv je podatak kako su upravo Plazma sportske igre mladih bile jedna od rijetkih masovnijih sportskih manifestacija kojima lani korona nije uspjela poremetiti planove te su održane bez obzira na pandemiju. I nitko nije bio zaražen. Čini se da je tako bilo i ove godine bez obzira na tisuće ljudi i gostiju sa svih strana svijeta – od predsjednika Uefe Aleksandra Čeferina i Luisa Figa do Darija Srne, Zvonimira Bobana, Predraga Mijatovića, Florenta Maloude, Fernanda Hierra...