Napadnuti vozač Hitne pomoći: 'U šoku sam. Napala me osoba zbog koje sam riskirao život da je spasim'

Vozač Hitne pomoći Josip Adamić (61) ovog petka nije ni slutio da će sam biti napadnut, kada je dolazio na intervenciju u Novi Glog. Naime, ranije je već bila objavljena snimka na kojoj 42-godišnjak mlati Adamića, iako mu je on ranije htio pomoći. Hitna je i morala doći jer je muškarac ranije u kafiću napao 27-godišnjaka i 47-godišnjaka, a onda se još kasnije i zabio u metalnu ogradu kafića. Na kraju je bio uhićen.

- Još sam u šoku. Gledajte, mi smo došli na intervenciju jer je taj gospodin u kafiću tukao druge ljude. Dok je liječnik u vozilu pružao pomoć tom pacijentu kojeg je ovaj istukao, muškarac je legao nasred prometnice, gdje vozila brzo jure. Ja sam istrčao za njime, zaustavio sam šleper koji je skoro pregazio i mene i njega, pod ruku ga maknuo s prometnice i vratio se u vozilo. Ta osoba se vratila u gostionicu i nastavila tući druge ljude. Zvao sam policiju i obavijestio ih da tučnjava i dalje traje - pojasnio je Adamić za 24sata što se dogodilo.

- Trebali smo krenuti s pacijentom prema bolnici, on je izašao iz kafića i došao iza sanitetskog vozila te počeo razbijati vozilo. Izašao sam iz vozila i otišao iza vidjeti što se događa, nisam znao da on udara u vozilo niti sam to mislio isprva. Kako sam prišao stražnjoj strani vozila, on je iznenada bez riječi zamahnuo prema meni i udario me u glavu. Djelomično sam se izmaknuo pa taj prvi udarac nije bio punom šakom ipak. Nastavio je dalje nasrtati na mene, a kako sam ja bio u punoj spremi što znači da imate stvari u džepovima i sav taj materijal uniforme na sebi, nisam se mogao komotnije kretati da se obranim. U jednom trenu smo pali na pod i nekoliko ljudi ga je uspjelo maknuti s mene - dodao je.

I nakon što je bio savladan, muškarac se uspio otrgnuti i krenuo je na vozilo hitno kojim je Adamić taman krenuo u bolnicu. On je uspio zakočiti, a muškarac je svim silama pokušavao zaustaviti vozilo pa se na posljetku i opet legao na cestu. Oni su ga onda morali zaobilaziti vozilom.

- Imam te otekline, to nije jako, međutim psihički mi je ovo baš teško palo. Užasno se osjećam i ne znam kako ću se vratiti na posao. Gledajte, ja radim ovo već 40 godina, nikad do sad ovo nisam doživio. Trebat će mi sad par dana odmora da se zbrojim. Napala me osoba zbog koje sam riskirao život da ga spasim. Zbog toga mi ovo sve još teže pada, ali morao sam skočiti na cestu za njim. Da nisam, zauvijek bi me mučilo da sam mogao nešto poduzeti, a nisam. Jako mi je teško zbog svega - objasnio je.

