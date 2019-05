Napadači pucaju po hotelu s 5 zvjezdica u Pakistanu

U Pakistanu se dogodio oružani napad na jedan luksuzni hotel. Napad se dogodio u zapadnom dijelu zemlju u gradu Gwadar, a lokalni mediji javljaju da je više napadača pucalo po gostima i osiguranju...

Radi se o hotelu Pearl Continent Hotel. Lokalne vlasti zasad sumnjaju da se radi o tri napadača, koji su osim puškama naoružani i ručnim granatama i ručnim raketama.

Napadači se bore sa snagama sigurnosti dok helikopteri nadlijeću to područje, objavili su dužnosnici.

Većina gostiju evakuirana je iz hotela s pet zvijezdica Pearl Continental, ali čini se da su napadači uspjeli doći do prvog kata.

Većina gostiju je iz Kine. No, zasad još nije sigurno da su svi napustili hotel, prema nekim izvještajima još je 70 osoba blokirano u hotelu.

Armed militants storm PC hotel in #Gwadar, Balochistan, where firing is still underway..#gawdar pic.twitter.com/RFCQSHB43A