Napadač Radeta pušten na slobodu, jutros osvanuo transparent na SDP-u 'Nisu kemikalije nego fekalije'

Na ogradi ispred prostorija SDP-a najvjerojatnije tijekom noći osvanuo je transparent s natpisom “Nisu kemikalije nego fekalije”. SDP je prijavio policiji ovaj događaj, potvrdio je predsjednik Daniel Radeta. Podsjetimo, jučer je priveden pa pušten na slobodu napadač na Daniela Radetu koji ga je uoči konvencije SDP-a u Zadru zalio tekućinom nepoznatog sadržaja. Radeta je izjavio nakon napada da je zaliven kemikalijama, a jutros je osvanuo navedeni transparent da je riječ o fekalijama.

– Pitao bih sve institucije je li zabranjeno baviti se politikom u Zadru i kako se to zove u zakonu? Nakon svih ovih napada zanima me je li riječ o prekršaju ili nečemu drugom – rekao nam je Daniel Radeta. Njemu je u studenome prošle godine prijetio muškarac koji je uhićen, prije mjesec dana ga je fizički napao drugi muškarac ispred radnog mjesta i udario šakom te je i on uhićen. Prošli tjedan je na njega izlio kantu s nekoliko litara tekućine nepoznatog sadržaja 29-godišnjak koji je jučer priveden i priznao je djelo.

Nakon istupa predsjednika HDZ-a i ministra Šime Erlića koji je izjavio da osuđuje nasilje , ali i istaknuo da Radeta stvara sukobe s navijačkim skupinama, Radeta je odgovorio upitom stoji li HDZ stoji iza napada na njega. Sinoć je HDZ osudio nasilje i napade na Radetu, ali i istaknuo da o spornom muralu nedvojbeno ne mogu zaključiti ništa i da su navijačke i braniteljske udruge istaknule kako je riječ o prikazu hrvatskog branitelja, a ne o fašističkom simbolu.

