Napad na policijsku postaju u Pakracu 1991.: Čuli su se rafali i eksplozije, stanovnici su bježali

'Sporadični rafali iz automatskog oružja razlijegali su se sinoć s raznih krajeva Pakraca praćeni lakšim pojedinačnim eksplozijama. Mnogi su građani, u strepnji pred noćnom neizvjesnošću, napustili grad tražeći smještaj kod udaljenih rođaka i prijatelja ili u vikendicama na obroncima Papuka. Oni koji su ostali u gradu uglavnom su odlučili da u stanovima ne pale svjetla, bojeći se mogućih zalutalih metaka, pa je grad praktički zamračen, osim što svijetli ulična rasvjeta. Oko SO Pakrac razmještene su brojne jedinice MUP-a Hrvatske. Policijska postaja očito je cilj napada terorista iz mraka, sudeći po tome što je većina pucnjeva usmjerena na zgradu i prostor oko postaje, koju teroristi žele ponovno osvojiti. Rafalima je 'izrešetan' nekoliko vozila MUP-a, a sinoć su ranjena i dva policajca MUP-a'.

Ovako je Večernji list 1991. godine pisao o napadu na policijsku u Pakracu koji se dogodio u noći s 1. na 2. ožujka. Bio je to početak Domovinskog rata u Hrvatskoj. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman tada je uputio pismo Predsjedništvu SFRJ, predsjedniku dr. Borisavu Joviću, potpredsjedniku Stjepanu Mesiću i ostalim članovima u kojem navodi kako postoje dokazi da su u događajima u Pakracu 'sudjelovali visoki oficiri JNA'. U pismu zahtjeva da se 'istinitost navoda ustanovi preko parlamentarne komisije sastavljene od jednakog broja članova Skupštine SFRJ i Sabora Republike Hrvatske'.

- U suprotnom, bili bismo prisiljeni obratiti se međunarodnim tijelima za utvrđivanje istine, to više što u svezi s pakračkim događajima ima u drugim mjestima takozvane 'Krajine' širenja akcija protiv ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske - navodi se u pismu.

Milan Kovačević iz Levinovca krenuo je tog jutra oko 3.30 sati u Banja Luku kod brata u lov. Njega su zaustavili na ulasku u Pakrac gdje je i ranjen.

- Na barikada me dočekalo desetak naoružanih civila. Zaustavili su me, pretresli mi auto, našli vozačku pušku i savjetovali da se vratim. Potom su me pitali jesam li hadezeovac. Odgovorio sam im da jesam, a oni su, psujuću mi, rekli da takve oni trebaju. Prijetili su mi, i dok sam se vraćao u automobil, začuo sam pucanj i osjetio da sam pogođen. Teško ranjen, vozio sam se prema Daruvaru. Poslije sam na cesti sreo četvoricu mladića koji su me odvezli u Dom zdravlja Daruvar. Sjećam se da smo tamo dosta dugo čekali, a dežurna liječnica rekla je da te rane nisu ništa i da me voze u pakrački Medicinski centar. To sam odbio. Znam da su me potom dovezli u Viroviticu - rekao je tada Kovačević za Večernji list. Operiran je u Virovitici, a utvrđeno je kako je s tri metka ranjen u trbuh dok mu je jedan meta okrznuo glavu.

