Namjerno zatražio i dobio propusnicu za misu. Stožer je poništio zbog zlouporabe

Nezavisni vijećnik iz Oroslavja Viktor Šimunić odlučio je pokazati koliko je sustav Nacionalnog stožera civilne zaštite za propusnice besmislen i neujednačen. Njegov zahtjev je odobren u roku pet minuta, a nakon objave u medijima što je učinio i poništen.

- Bojim se otići u crkvu u Oroslavju ili Stubičkim jer će biti vjerojatno gužve, a ova crkva je zaista velika, te bi tamo istinski mogao naći svoj duhovni i božićni mir - naveo je u zahtjevu koji je odmah bio odobren za dolazak Krapinsko-zagorske županije u Zagreb na misu u crkvu Sveta Mati Slobode.

Šimunić je ispričao za 24sata kako ga je na traženje propusnice za ovu svrhu ponukala nemoć susjede koja već tri dana ne zna hoće li joj sin moći doći. Naime, ona ima 92 godine, teško je pokretna i ovisi o svojem sinu koji je jedina osoba koja skrbi za nju.

- Nepokretna susjeda je u strahu da joj sin neće moći doći i muče se s propusnicama. Nisam mogao vjerovati, ali onda sam odlučio dokazati da sustav nema smisla i da su kriteriji neujednačeni. Obitelj me uvjeravala da neću dobiti propusnicu sa svojim obrazloženjem da zbog duhovnog mira moram u Zagreb. Stigla je za pet minuta! - kaže Šimunić te dodaje: - Svatko od nas nosi Božić u svom srcu i može naći svoj mir, nemam ništa ni protiv Crkve ni vjernika, nego je ovo moja borba protiv lošeg sustava i neujednačenih kriterija. Susjedu se stvara nevjerojatni stres može li se doći brinuti o majci i vjerojatno nije jedini. Želio sam na to ukazati

Samo sat vremena nakon što je u medijima objavljena informacija o tome kako je dobio propusnicu, Stožer civilne zaštite je reagirao. Šimunić je preko sustave ePropusnice dobio poruku da se propusnica opoziva i to zbog zlouporabe.

- Što sam ja to zlorabio? Poslao sam zahtjev, oni su ga odobrili, nisu me ništa pitali. Nevjerojatno je čime se oni bave i u manje od sat vremena od objave članka, oni su se brinuli kako meni poništiti propusnicu. A moj susjed je još nije dobio za posjet majci. To je primjer kako sve kod nas funkcionira. Poručuju mi da sam bio zločest, pa sam dobio po prstima. Tako sve kod nas funkcionira: glasan si, nema promaknuća. Pobuniš se, nema posla. Sramota je da se tako blamiraju. Neka radije riješe propusnice ljudima čiji roditelji čekaju nemoćni da ih netko dođe posjetiti - ispričao je Šimunić za 24sata.

