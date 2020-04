Nakon Uskrsa kreće rušenje: Dio tornjeva Zagrebačke katedrale uklanjat će se dinamitom

Sjeverni toranj zagrebačke prvostolnice po prvi put u svijetu rušit će se na način da će u jednoj od dvije gigantske dizalice biti radnici, a druga će skidati vrh tornja. Rušenje je u planu odmah iza Uskrsa, čim vremenski uvijeti budu povoljni.

- Riječ je zaista o svjetskoj premijeri, to se do sada nigdje nije radilo - rečeno je s Kaptola za 24sata. U ponedjeljak radnici krenuli s pripremama, a u petak je ispred katedrale stigla i gigantska dizalica te je krenula njena montaža. Za početak rušenja sjevernog tornja čekaju se idealni vremenski uvjeti te će ovisno o njima s rušenjem krenuti u utorak ili srijedu. Naime, svaki dan se gleda vremenska prognoza, a posebno jačina vjetra.

VIDEO Zagrebačka katedrala - oštećenja u potresu

Ostvarena je i suradnja s Rudarskim fakultetom gdje su se vršila pokusna miniranja dinamitom. Naime, dio tornjeva će se morati ukloniti tako da se koriste male kontrolirane eksplozije. U četvrtak su se s pripadnicima Hrvatske vojske u dvorištu katedrale vršila probna opaljenja - odvajanja metalnih trnova zalivenih olovom na starim kamenim elementima baldahina II galerije i presijecanje eksplozivom upletenog čeličnog užeta koji spaja kameni vrh olovnom kuglom od 4 t.

Podsjetimo, do oštećenja tornjeva je došlo nakon snažnog potresa koji je zadesio Zagreb 22. ožujka. - Sada nitko ne može davati procjene koliko je novaca potrebno uložiti i koliko će sve to trajati. No, jedno je sigurno da će biti riječ o velikom novcu - kazao je za 24 sata sugovornik s Kaptola te dodao da je pozitivno to što su svi dobro organizirani te što su svi pribrano reagirali odmah nakon samog potresa.