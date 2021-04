Nakon potresa u Zagrebu, treslo se i kod Siska te u Dalmaciji

Zagreb i okolicu sinoć je pogodio potres. U 23 sata i 15 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su potres umjerene jačine s epicentrom u Markuševc. Magnituda potresa iznosila je 3.1 prema Richteru.

No, tlo je još jednom podrhtavalo u središnjoj Hrvatskoj. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je u blizini Siska i jačine 2,4 po Richteru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.4 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/LFYfHF20qB