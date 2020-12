Nakon Osijeka i riječki bi aerodrom mogao postati dronport

Kompanija Dronamics uvrstila je Zračnu luku Osijek u svoju mrežu aerodroma, odnosno dronporta za prijevoz pošiljki dronovima. Riječ je o kompaniji koja ima sjedište u Velikoj Britaniji i koja operira dronovima Black Swan koji je težak jednu tonu. Direktor ZL-a Osijek Davor Forgić kaže da u početku operacija, a što je zbog koronakrize pomaknuto na 2022., za osječki aerodrom neće biti nekih velikih brojki što se tiče statistike ili prihoda od ground handlinga.

– No činjenica da ZL Osijek postaje dio takve mreže velik je iskorak u budućnost modernog razvoja logistike s velikim potencijalom za razvoj same zračne luke te razvoj uže i šire regije – navodi Fargić i dodaje da je ugovor potpisan na 10 godina. ZL Osijek je Dronomicsu iznajmila skladište od 350 četvornih i ured u sklopu skladišta dok će poslove opsluživanja letjelica obavljati sami djelatnici Dronamicsa.

– Operacije se izvode autonomno, nadziru se i upravljaju putem satelita. Dronamics će kod nas bazirati standardiziranu droneport opremu dok će bespilotne letjelice Black Swan cirkulirati unutar njihove logističke mreže – kaže Fargić.

Zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric, koji je nedavno pokrenuo i svoj zrakoplovni portal zamaaero. com objašnjava da Dronamics razvija mrežu privatnih i manjih aerodroma. The Black Swan ima nosivosti 350 kilograma i može prijeći 2500 kilometara uz 80 posto manjih troškova od cargo aviona. Šćuric napominje da ova letjelica ima raspon krila od 16 metara i da će prve cijene prijevoza carga biti 2,89 eura po kilogramu za letove do četiri sata od Osijeka te 3,79 eura po kilogramu za destinacije do osam sati leta. Šćuric upozorava pak da ugovor s Dronamicsom jest šansa za ZL Osijek i budućnost, ali da ipak treba biti oprezan jer je tu još puno nepoznanica i da se treba na tome još puno raditi.

– Kad si malen, moraš riskirati, moraš doći na novo tržište prije drugih. Što je drugo Osijeku preostalo. Nemaju šanse s niskobudžetnim aviokompanijama, Croatia Airlines neće otvarati ondje letove, cargo su probali pa nisu uspjeli. Nadam se da iza toga stoji dovoljan i pametan kapital i da će Osijek profitirati od toga jer će biti među prvima – kaže Šćuric i dodaje da je Rijeka sljedeći naš aerodrom koji bi mogao postati dronport.