Nakon devet godina u Irskoj, Dino se vratio u Hrvatsku: 'Problem nije posao, nego smještaj'

Već godinama svjedočimo odlasku sve većeg broja ljudi iz Hrvatske u razvijene zemlje. Popularno je cijelo englesko govorno područje, ali i Austrija i Njemačka, Južna Amerika i Skandinavija. Tradicionalno, jedno od najčešćih odredišta Hrvata koji traže bolju budućnost je Irska, ali ni tamo situacija nije savršena.

Priznao je to Dino Dželihodžić iz Osijeka koji se kući vratio nakon devet godina u Irskoj. Iako je zarađivao tri puta više nego u Hrvatskoj, inflacijski pritisci u Irskoj su također veliki, a plaćanje skupih stanova više jednostavno nije imalo smisla, rekao je za RTL. "Za neki normalan život vama treba poprilično dosta novca. Posao naći nije problem, problem je naći smještaj" požalio se.

Godinama je tražio stan koji bi kupio, no najjeftinija opcija koju je pronašao bila je 300 tisuća eura za nekretninu na periferiji glavnog grada Dublina. To mu se činilo kao vrlo velik iznos, no visoke su i stanarine. "Najam stana dvosobnog, koji nije u centru i koji nije u ljepšem dijelu Dublina je oko 2500 eura na mjesec, plus režije" požalio se.

Zadovoljan je svojom odlukom da se vrati u Hrvatsku i kaže kako se tek sada osjeća kao svoj na svome. Uz pomoć države u Osijeku je i otvorio vlastiti obrt.

VIDEO Kušali smo delicije stranih radnika u Hrvatskoj