Nakon blagog osvježenja vraćaju se ljetne temperature: Evo gdje će biti najtoplije

Ako ste slobodni ovaj vikend, onda ga dobro isplanirajte jer pred nama je pravo ljetno vrijeme.

Živa na termometru, ako je suditi prema prognozi HRT-ovog meteorologa Zorana Vakule, popet će se i do 29 stupnjeva Celzijevih pa si već osigurajte i kremu za sunčanje ako mislite duže vrijeme boraviti na zraku.

Nakon prolaznog osvježenja tijekom petka, već u subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu ponovno biti između 26 i 29 °C, uz većinom sunčano vrijeme, prijepodne i vedro, uz mjestimičnu sumaglicu, a poslijepodne je samo ponegdje moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom u Podunavlju, najavljuje Vakula.

Iznadprosječno toplo bit će i u gorju i na sjevernom Jadranu gdje će temperature mora biti od 17 do 19 stupnjeva. U Dalmaciji će more biti i za stupanj toplije, a temperatura zraka doseći će i do 26 stupnjeva Celzijevih.

Toplo vrijeme nastavit će se i nakon subote, a mogućnost kiše postoji u ponedjeljak na sjevernom Jadranu, a u kopnenom području gotovo svakodnevno, osobito u gorju. Ipak, pljuskovi, ako se i dogode, neće biti dugotrajni ni obilni.

– Uz pretežno sunčano vrijeme temperatura će u mnogim mjestima biti primjerenija lipnju, a ne kraju travnja, koji će na kraju biti jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja, osobito ako se za vikend dogodi još poneki temperaturni rekord – piše Vakula.