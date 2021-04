Nakon 20 godina u Švicarskoj vratili se u Međimurje: 'Uvijek smo tome težili'

Nakon 20 godina života u Švicarskoj, gospođa Štefica odlučila se s obitelji vratiti u Podturen, općinu u Međimurskoj županiji.

- Uvijek smo težili da se vratimo doma. Hvala Bogu što sam imala supruga koji me podržavao u tome, to je i njegov cilj. Mislili smo da je to zadnji vlak - ili ćemo se vratiti sad ili nećemo do penzije, kazala je Štefica Murković Strahija za HRT.

Općina Podturen među razvijenijim je lokalnim jedinicama u Međimurju. Znatna sredstva ulažu se u prometnu infrastrukturu. U tijeku je obnova Doma kulture, a redit će se i ambulanta.

Tik do kuće gospođe Štefice nalaze se novoobnovljena škola i sportska dvorana. Iz ovih je školskih klupa proizašlo na desetke državnih prvaka. Među njima je i Hana Čemerika.

- Učitelji su super, potiču nas, što je najbitnije, i daju nam različite materijale da bi nama bilo ljepše i zanimljivije, kaže ova učenica 8. razreda OŠ Podturen.

- Jednosmjenska nastava je uvelike pomogla da djeca u školi zaista provode ugodne dane i da možemo djecu odgajati za sretno i zdravo djetinjstvo. To nam je prvi prioritet, poručuje Marijana Cerovec, ravnateljica OŠ Podturen.

Školarcima i rekreativcima u sklopu sportskog parka dostupni su tereni za nogomet, košarku i tenis te atletska staza u koje je uloženo više od 3 milijuna kuna. U tijeku je obnova doma kulture, a nakon 30 godina obnovit će se unutrašnjost ambulante. Načelnik Podturna Perica Hajdarović kaže kako je vrijednost tog projekta 300.000 kuna.

- Tom obnovom ćemo dobiti mogućnost dodatnih prostora koje će se moći koristiti za dodatne zdravstvene usluge na području naše općine, poručuje Hajdarović.