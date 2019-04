U ovom mjeseci rađa se najviše djece u Hrvatskoj: Ljudi su tada opušteniji...

Znate li koji je datum u godini najpopularniji za proslavu rođendana u Hrvatskoj i u kojem se mjesecu rađa najviše djece? Rujan je najpopularniji za rađanje djece u Hrvatskoj jer se u posljednja dva desetljeća u tom mjesecu rodilo čak 75.204 djece.

Najviše hrvatskih građana slavi rođendan 22. rujna jer se na taj datum u 20 godina rodilo 2730 beba. Do tih podataka došao je demograf Ivan Čipin s Katedre za demografiju zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, koji je obradio podatke Državnog zavoda za statistiku s točnim datumima porođaja u posljednjih 20 godina, od 1998. do 2017. godine. Očito je, dakle, iz ovih podataka da se najviše djece začne za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika.

Najmanje rođenih u veljači

– Da je rujan najpopularniji mjesec za rađanje u Hrvatskoj, pokazuje i činjenica da su među top petnaest najpopularnijih datuma za rađanje svi u rujnu, većinom u njegovoj drugoj polovici – ističe Čipin. Zašto hrvatski građani najviše vole “praviti” djecu za božićne i novogodišnje praznike jednostavnim rječnikom, bez puno mudrovanja, objašnjava profesorica psihologije sa zagrebačkog Učiteljskog fakulteta Dubravka Miljković.

– Uz to što su ljudi za praznike opušteniji, vjerojatno božićne i novogodišnje blagdane doživljavaju kao novi početak. Bilo bi zanimljivo i vidjeti koliko je djece začeto za godišnjih odmora, no to je teže pratiti jer nemamo svi u isto vrijeme godišnje odmore. Također, bilo bi zanimljivo vidjeti je li takvo stanje i u drugim zemljama.

Zapravo, kad razmislim, dosta mojih prijatelja rođeno je u rujnu, pa i ja – govori profesorica Miljković dodajući kroz smijeh: – Možda u vrijeme blagdana ljudi malo i popiju, pa im popuste kočnice – kaže. Na žalost, blagdani su istodobno i doba kada si najviše ljudi oduzme život. U dva desetljeća, od 1998. do 2017. godine, u našoj se zemlji, govori demograf Čipin, ukupno rodilo 826.663 živorođene djece.

Nakon rujna među tri najpopularnija mjeseca za rađanje ubrajaju se oni ljetni – srpanj i kolovoz. U srpnju se tako u 20 godina rodilo 73.526 djece, a u kolovozu njih 72.222. – Najmanje popularan datum za rađanje, ako izostavimo 29. veljače koji se pojavljuje svake prijestupne godine, jest Božić, odnosno 25. prosinca. Na Božić se tako rodilo u 20 godina 1785 djece – govori Čipin. Općenito, datumi na koje se rađa najmanje djece su oni koji padaju na praznike ili blagdane, poput Svih svetih, Praznika rada, napominje Čipin.

Zasigurno je, zaključuje, da liječnici nastoje dogovoriti porođaj tijekom radnog dana, a porođaj carskim rezom uglavnom se ne planira praznicima, blagdanima i vikendima. Nasuprot najpopularnijim mjesecima za rađanje, najmanje djece se rađa u veljači, koja je po broju dana kraća, pa je to i očekivano, te u travnju. U protekla dva desetljeća, prema podacima koje je obradio Čipin, u travnju se rodilo 64.211 djece, a u veljači 64.049 djece.

Iselilo 22.000 mališana

Iz današnje perspektive, kad se godišnje rodi jedva oko 36.000 djece, prosječan broj rođene djece godišnje od oko 41.000 tisuću, koliko ih se rađalo u razdoblju od 1998. do 2017., sada se čini nedostižnom brojkom. No, mnoge od tih više od 800 tisuća rođene djece od 1998. do 2017. danas više nema u Hrvatskoj.

Studenti zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Tibor Kovač i Patrik Barišić, temeljem podataka DZS-a, napravili su procjenu emigracije djece predškolske dobi iz Hrvatske u razdoblju od 1999. do 2017. i zaključili da se iselilo 22.030 djece rođene 1999. i poslije.

Uspoređivali su broj djece koja su trebala upisati 1. razred s brojem djece upisane u 1. razred te dobili broj potencijalno iseljenih za jednu generaciju. Naravno, vodili su računa kod procjene i o podacima o umrloj djeci koja nisu dočekala polazak u 1. razred. Od ulaska Hrvatske u EU do 2017. upisano je 11.700. prvašića manje, a primjerice od 2008. do 2012. 7300 djece manje.

