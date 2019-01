Najveći plus u zadnjih deset godina: Evo koliko je beba rođeno lani!

Portal Gradonacelnik.hr prikupio je podatke iz svih hrvatskih bolnica u kojima je prošle godine u većini hrvatskih rodilišta rođeno više beba nego godinu prije. Najveći plus bilježe Zagreb i Split, a na trećem mjestu je Bjelovar. Gledano u postotcima, najveći rast zabilježen u rodilištu u Metkoviću – čak 39 posto. Istraživanje je obuhvatilo sve hrvatske bolnice, a brojke koje su dobivene govore da je tijekom prošle godine rođeno točno 791 dijete više nego u 2017. godini.

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2017. godini u Hrvatskoj je rođeno 36.556 djece, a prema istraživanju koje smo proveli u 2018. godini samo je u rodilištima državnih bolnica rođeno 36.890 djece. U godini prije u tim bolnicama rođeno je 36.099 djece.

Istraživanje ne obuhvaća privatne klinike, djecu rođenu kod kuće ili drugdje te kada je u nekim slučajevima izgledno riječ o stranim državljanima koji su rođeni u Hrvatskoj. Međutim, u svakom se slučaju radi o znatnom povećanju broja djece rođene u bolnicama u Hrvatskoj.

Gledajući apsolutne brojke, najveće povećanje zabilježeno je u četiri zagrebačka rodilišta u kojima je rođeno 536 djece više nego 2017. godine. Slijedi splitsko rodilište s 204 bebe više, Bjelovar je treći sa 60 djece više nego 2017. godine, a zatim slijede Virovitica, Metković te Pula, Zabok, Čakovec, Varaždin i Knin.

Najveći pad broja novorođene djece bilježe rodilišta u Slavoniji, među kojima prednjači osječko ali, zanimljivo, drugi najveći pad bilježi dubrovačko rodilište. Gradonačelnik.hr napominje da nemaju svi gradovi rodilišta te da broj djece rođene u pojedinima ne znači puno za natalitet u tom gradu već i u cijeloj regiji koja gravitira njima te da su neka rodilišta referentni centri u koje se upućuju teže i problematične trudnoće.

Gledano u postotcima, najveće povećanje bilježi rodilište Metković – čak 39 posto, a slijede Knin, Ogulin i Bjelovar.

Podatke o većem broju rođene djece potvrđuju i privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku koji je objavio rezultate do kraja studenoga, a privremene podatke do kraja godine objavit će sredinom veljače. Prema tim podacima do kraja studenoga u Hrvatskoj je rođeno 34.192 djece, što je 394 više nego u prvih 11 mjeseci 2017. godine kada je rođeno 33.798 djece.

Prof. dr. Krešimir Ivanda s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu objasnio je da se pročišćeni podaci Državnog zavoda za statistiku obično razlikuju od nepročišćenih te su obično nešto manji. Komentirao je kako pronatalitetne mjere učinak pokazuju u srednjem i dužem roku.

"Činjenica vezana uz populacijsku politiku zemalja koje ju dobro provode jest da pronatalitetne mjere daju utjecaja tek kad su stabilne i obuhvaćaju nekoliko aspekata, od kojih je najvažniji položaj žena na tržištu rada. Mjere koje se kod nas percipiraju kao pronatalitetne mjere u stvari su kozmetičke mjere socijalnog karaktera i nemaju neki pozitivan učinak na fertilitet. Danas su u dobi za rađanje žene koje su u prosjeku obrazovanije i više sudjeluju na tržištu rada nego ikad prije, a u tom smjeru nije išlo nikakvo sustavno pozitivno diskriminiranje zaposlenih žena“, komentirao je Ivanda.

