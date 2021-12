Najmanje 30 mrtvih u požaru trajekta u Bangladešu, provodi se potraga u rijeci

Najmanje 30 ljudi poginulo je u požaru koji je zahvatio putnički trajekt na jugu Bangladeša, rekli su dužnosnici u petak.

Vatrogasni dužnosnik Farid Uddin Bhuiyan rekao je da je požar izbio na trajektu MV Obhijan-10 u ranim jutarnjim satima u petak.

Trajekt je plovio rijekom Sugandhom u okrugu Jhalakathi, oko 150 kilometara jugozapadno od prijestolnice Dhake.

Vjeruje se da je požar izbio u strojarnici trajekta i brzo se proširio cijelim plovilom pa su mnogi putnici skočili u rijeku, rekao je Bhuiyan.

