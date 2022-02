Nadbiskup Vukšić: Iz BiH ubrzano odlaze svi pa i katolici, sramota za državu

Iseljavanje ljudi iz Bosne i Hercegovine pa tako i Hrvata i katolika uporno se nastavlja, a vlasti u toj zemlji gotovo da ne pokazuju nikakvo zanimanje za ovaj problem, upozorio je u subotu novi vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić.

U intervjuu za agenciju Fena nadbiskup Vukšić je podsjetio na podatke koje su prikupili župnici i po kojima je u BiH neposredno nakon rata živjelo 424 tisuće katolika, a samo u razdoblju od 2003. do 2019. godine ta je zemlja ostala bez 100 tisuća katolika.

Do početka pandemije u BiH je tako živjelo tek nešto više od 350 tisuća katolika, a njihovo iseljavanje se nastavilo.

Vrhbosanski nadbiskup je ocijenio da ljudi odlaze zbog činjenice da u BiH ima sve manje posla, ali ih na to potiče beznađe, korupcija i pravna nesigurnost.

"To pogađa i ostalo stanovništvo svih vjera i nastavljaju se no, na žalost, državnu vlast, slično kao i u zemljama u okruženju, to jedva da zanima. Prava sramota", kazao je nadbiskup Vukšić.

Prema podacima kojima raspolaže Crkva, samo je Banjolučka biskupija ostala bez 45,71 posto vjernika odnosno njih 24 tisuće koji su ondje dočekali kraj rata.

Iz Vrhbosanske nadbiskupije nakon rata je otišlo 70 tisuća vjernika, odnosno njih 32 posto u odnosu na broj iz 1996. godine.

Mostarska biskupija nakon rata je ostala bez više od 22 tisuće vjernika, odnosno njih 11 posto, a iz Trebinjske koja je ionako imala tek simbolični broj vjernika odselilo se oko 2700 vjernika što je 13 posto u usporedbi sa stanjem na kraju rata.

Svi problemi u BiH pa tako i demografski moraju se brže rješavati, a vjerske zajednice imaju suodgovornost za uspostavu i njegovanje dijaloga koji je pretpostavka za to, poručio je Vukšić.

"Ekumenizam i dijalog koji se vrše kroz otvoreno i prijateljsko susretanje s drukčijima i različitima, sastavni je i neizostavan dio identiteta i poslanja katoličke crkve. Čak i kad možda drugi to ne prihvaćaju", rekao je nadbiskup.

Inzistirao je na dijalogu.

"Prema tome, dijalog je poslanje, metoda i zadaća također svakoga katoličkog biskupa", rekao je Vukšić.

"Takvu suradnju i dijalog želim sa svima i trudit ću se uvijek biti otvoren", kazao je vrhbosanski nadbiskup Vukić koji je tu službu preuzeo od kardinala Puljića koji ju je obavljao 30 godina do potkraj siječnja kada ga je papa Franjo umirovio.

