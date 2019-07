Na vatrogasce koji su krenuli gasiti požar u centru Splita naletio pijani vozač

U eksploziji plina koja se u petak oko 21 sat dogodila u restoranu u središtu Splita, na Pjaci nema ozlijeđenih osoba, no procjenjuje se da će materijalna šteta biti velika. Do požara je došlo nakon što je, po prvim informacijama, eksplodirala plinska boca što je izazvalo veliki požar zbog čega je na teren izašao veliki broj vatrogasaca. Brojni turisti koji su se u to vrijeme bili u središtu grada razbježali su se po uskim gradskim uličicama.

"Sinoć oko 21.15 sati izbio je požar u ugostiteljskom objektu na Narodnom trgu u Splitu. Tom prilikom u objektu se nalazilo nekoliko osoba, od kojih nijedna nije ozlijeđena. Slijedi obavljanje očevida na mjestu događaja, u cilju utvrđivanja uzroka požara i nastale materijalne štete", priopćila je jutros policija.

Video: Požar restorana u centru Splita

U pomoć su vatrogasci zvali i kolege iz DVD-a Žrnovnica, no oni su se sudarili s kombijem.

"Sinoć u 21.40 sati na raskrižju ulice Zbora narodne garde i Poljičke ceste u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj su lakše ozlijeđena trojica vatrogasaca. U nesreći je sudjelovalo teretno vozilo Citroen Jumper, kojim je upravljao 28-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i vatrogasno vozilo Iveco Eurocargo kojim je upravljao 27-godišnji vatrogasac. Ozlijeđen je vozač vatrogasnog vozila i dvojica putnika –vatrogasaca, koji su nakon pružene liječničke pomoći otpušteni iz bolnice.

Na mjestu događaja je obavljen očevid. Kod vozača vozila Citroen Jumper utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu, zbog čega je u zadržan u službenim prostorijama do otriježnjenja. Protiv njega će se podnijeti obvezni prekršajni nalog zbog izazivanja prometne nesreće prilikom prolaska kroz crveno svjetlo i upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola", izvijestili su iz PU splitsko -dalmatinske.