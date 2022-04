Na turističkom sajmu BIT u Milanu zamjetan interes za Hrvatskom

Talijanski turisti i poslovni partneri zainteresirani su za dolaske u Hrvatsku i suradnju te naglašavaju da će ukidanje covid mjera pozitivno utjecati na turističke trendove, poručila je u ponedjeljak sa najvećeg međunarodnog turističkog sajma u Italiji BIT direktorica HTZ predstavništva u toj zemlji Viviana Vukelić.

Na sajmu BIT, koji se u Milanu održava od 10. do 12. travnja, Hrvatska se predstavlja među 30-ak zemalja i ukupno 980 izlagača iz svijeta i Italije. Nositelj hrvatskog nastupa je HTZ, a hrvatsku turističku ponudu predstavljaju i turističke zajednice Kvarnera, Zadarske i Šibensko-kninske županije te Zagreba.

Na sajmu BIT u Milanu je i nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines, koji je najavio nove sezonske linije Split-Milano od lipnja, napominju iz HTZ-a.

S obzirom na zanimanje s tog sajma i ukupno talijanskog tržišta za hrvatsku turističku ponudu te stavove da će ukidanje covid mjera i olakšavanje prelaska granice donijeti pozitivne trendove, Vukelić ističe da se već za produženi vikend Uskrsa nada većem broju Talijana, koji će produženi vikend za putovanja moći koristiti i povodom Dana oslobođenja kojeg Talijani obilježavaju 25. travnja.

Zanimanje za Hrvatsku po njoj potvrđuju i brojne objave u talijanskim medijima, poput RAI-ja, Bell'Europa, Itinerari e Luoghi i drugima, kao i aviokompanije, koje uz dosadašnje letove uvode i nove te dodatne linije iz Italije prema hrvatskim zračnim lukama.

"Tako je primjerice Ryanair uveo dva nova leta, iz Brindisia za Zagreb te iz Torina za Zadar, a Ita Airways je za kolovoz najavila letove iz Rima za Dubrovnik i Split. Sky Alps najavio je let iz Bolzana za Brač od sredine svibnja do kraja rujna", navodi Vukelić, dodajući da su u prometnom povezivanju važne i autoceste i blitina.

Uz to, u ponudu se vraćaju i katamaranske brodske (morske) linije nakon dvije godine pauze zbog pandemije, pa će se izravno morem talijanskim prijevoznicima moći od Venecije do Poreča/Rovinja/ Pule i iz Trsta do Malog Lošinja/Poreča/Rovinja, a nastavlja se i linija Pesaro-Mali Lošinj i Novalja te od prošle godine uvedena i za Rovinj.

I trajekti Jadrolinije prometovat će prema Italiji odnosno povezivati Zadar i Split sa Anconom te Dubrovnik s Barijem.