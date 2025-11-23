Na Trgu Che Guevare u Havani svirao sam pred 110.000 ljudi puno prije Rolling Stonesa

Tihomir Pop Asanović jedan je od najuglednijih i najdugovječnijih glazbenika na regionalnoj sceni. Lani je objavio live album "Live Concert at Peti Kupe with HRT", snimljen tijekom nastupa u zagrebačkom klubu Peti Kupe s HRT Big Bandom, čime je još jednom podsjetio na impresivnu karijeru dugu gotovo šest desetljeća. Još je 1970-ih proglašen je četvrtim najboljim orguljašem u Europi, potvrđujući virtuoznost i trajni utjecaj koji je ostavio na glazbenoj sceni. U životnom intervjuu govori o aktualnim planovima, mini-turneji po regiji, ali i o slavnim turnejama koje su ga vodile od Kube do tadašnjeg SSSR-a, ali i anegdote sa svjetskim glazbenim zvijezdama. Asanović otkriva kako danas održava tehničku formu i stvaralačku energiju, prisjećajući se pritom niza studijskih suradnji, američkih klubova i velikih koncertnih pozornica koje su obilježile njegov iznimno bogat glazbeni put.