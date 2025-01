Na prošlim izborima pobijedio je sve u Zadru, ali se kandidirao za župana. Sad ide za gradonačelnika: 'U Zadru je situacija neizdrživa'

Ivo Žuvela, zadarski liječnik koji je na prošlim lokalnim izborima u drugom krugu dobio više glasova i od aktualnog HDZ-ovog gradonačelnika, ali to nije i postao jer se kandidirao za župana i tijesno zbog birača iz zadarske okolice ostao i bez mjesta župana na predstojećim izborima ide u utrku za gradonačelnika Zadra. Za Večernji list govori o planovima, razlozima nove utrke i stanju u Zadru…

Na prošlim lokalnim izborima osvojili ste najviše glasova u drugom krugu u Zadru, a niste postali gradonačelnik jer ste se natjecali za župana. Ovaj put ipak idete u utrku za gradonačelnika Zadra. Mislite li da možete ponoviti rezultat s prošlih izbora?

Da ne mislim da ne mogu ponoviti rezultat s prošlih izbora vjerojatno se ne bi ni kandidirao. Nekoliko je faktora presudilo za moju kandidaturu. Mislim da sam ostao dužan "svojim" biračima, rezultat s prošlih izbora obvezuje. Nadalje, situacija u Gradu je postala neizdrživa. Iz moje perspektive Zadar, unatoč relativno dobrim ekonomskim pokazateljima nije nikad bio u gorem stanju, čemu u dobroj mjeri kumuje i politika. Život na poluotoku se sveo na špicu subotom i punjenje apartmana. I koliko god to apsurdno zvuči, ovaj naš Grad je izgubio dušu. Naposljetku, u ovoj cirkus situaciji kada je HDZ-u uvijek netko drugi kriv kad nije po njihovom modusu (valjda smo im svi mi krivi za sve optužnice, presude i enklavi istaknutih HDZ-ovaca u Remetincu) i razjedinjene oporbe ne vidim drugog kandidata koji bi mogao parirati HDZ-ovom. Ja sam formirana i financijski neovisna osoba i možete biti sigurni da me ne gura neki drugi interes osim boljeg Zadra.



Lokalno ste ostvarili sjajan rezultat čak 14.000 glasova, skoro 1000 više od kandidata HDZ-a, 3000 od kandidata SDP-a, ali na parlamentarnim izborima s Akcijom za promjene doživjeli ste potop, manje od 200 glasova. Kako to komentirate?

Istina, rezultat s parlamentarnih izbora je bio loš. Imali smo dosta grešaka u koracima, od odabira imena do rada na terenu. Nismo se uspjeli nametnuti, naše ideje se nisu dovoljno dobro čule. S druge strane ulaskom Milanovića u igru ponovno se nametnuo duopol ne ostavljajući puno mjesta ostalima. To me ne obeshrabruje, lokalni izbori su nešto drugo. Ne glasuje se a priori za stranku već za osobu u koju ljudi vjeruju.

Na predstojeće izbore izlazite s podrškom i uz inicijativa Kristijana Kapovića “vječnog vladara na Viru”, zanima nas kako je došlo do suradnje s njim i tko Vas još podržava?

Gosp. Kapoviću je uspjelo ono što meni nije na posljednjim izborima: ujediniti sve nezavisne u jednu smislenu priču, na osnovi rezultata prethodnih izbora. U takvoj priči vidim i sebe. Naglašavam da Kristijan nema nikakav interes u gradu Zadru, sve je prepušteno meni. Isto vrijedi i za ostala mjesta u Županiji gdje su se nezavisni kandidati već afirmirali. Ali percepcijski i operativno je bitno da se ujedinimo u jedan snažan glas koji će reći "Dosta je bilo!". Razjedinjena šaputanja se ne čuju. Od stranaka koje podržavaju tu priču su HNS, HSLS, HSU i HSS.

Ta grupacija-koalicija najavila je rušenje HDZ-a u Zadru. Kakav je pak vaš odnos prema suprotnoj strani i možete li s njima surađivati ako postanete gradonačelnik?

Nemam ništa protiv pojedinaca iz HDZ-a, ima tu vrijednih i poštenih ljudi. Imam sve protiv načina na koji HDZ djeluje, od korumpiranosti do stranačke podobnosti. Isto kao nekad. Nikad nisam dijelio ljude po svjetonazoru, to je Vaša osobna stvar. Neću niti kad budem gradonačelnik. Sve dobre ideje ću uvažiti, od koga god dolazile. Ovo nisu svjetonazorski, već komunalni izbori.



Iza vas je i cijeli mandat u županiji. Kakvim njega vidite i je li se moglo više?

Moglo je više da je HDZ uvažavao oporbene vijećnike i njihove prijedloge, a s moje strane ih je bilo more. Eto, bar ste dobili dežurnog stomatologa vikendom i blagdanima. A to je više nego od cijele oporbe u zadnjih 30 godina.



Naposljetku, vrstan ste ginekolog poznati po kritici zdravstva u županiji, gradu. Što danas mislite o stanju u bolnoj točki Hrvatske, o problemima s nedostatkom ginekologa, pedijatara u Zadru medicinske skrbi na otocima, ali i općenito o stanju u Zadru s infrastrukturom, prostornim planom, turizmom…

Problem zdravstva je sveprisutan i primjećujem da sad svi govore o njemu, ali s pozicije kritike bez rješenja. Tako svojstveno većem dijelu oporbe. Rješenja ima, ali se ne mogu sprovesti ako niste na vlasti. Što se tiče infrastrukture, prostornog plana i turizma sve se radi ad hoc i u hodu, bez jasnog plana i vizije. To je posao politike i vodstva grada koji je izostao i sada ispaštaju Zadrani. Prva stvar koju ću kao gradonačelnik napraviti jest otići među ljude u svaki kvart i pitati ih što ih najviše muči. Nakon toga idu osjetljive skupine, od novorođenčadi preko studenata i mladih do branitelja, umirovljenika i beskućnika. Želim vratiti život na poluotok. Idemo zajedno tražiti rješenja do boljeg Zadra. To zaslužuju i Zadar i njegova dica. Svi mi.

