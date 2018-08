Na pola leta preko Atlantika vratio avion u SAD zbog – neispravnog toaleta

Andy Cohen, poznati radijski voditelj, bio je među nezadovoljnim putnicima koji su proveli sedam sati na letu aviokompanije Delta i vratili se natrag u zračnu luku s koje su poletjeli nakon što je putnik razbio WC. Pilot se odlučio vratiti na JFK, iako se avion nalazio na gotovo pola puta prema Francuskoj, konačnoj destinaciji, prenosi DailyMail.

Delta Flight 412 poletio je iz New Yorka u 21.15 i trebao je stići na jug Francuske oko 10.30 sati po lokalnom vremenu, a predviđeno trajanje leta bilo je nešto više od sedam sati.

Have you ever taken a u-turn in the middle of the Atlantic Ocean? With @Delta you can experience the joys of a 9 hour tour to nowhere and back. And then you get to wait another day to try again! pic.twitter.com/olQ4xxfphd