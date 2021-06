Na platformi eMajstor.hr možete jednostavno pronaći dobre izvođače za popravke, izgradnju i obnovu. Angažirajte najbolje izvođače iz vaše okolice!

Svi znamo kako je teško dobiti dobrog majstora kad nam zatreba. Obično znamo samo za majstore s kojima su naši prijatelji ili poznanici već imali iskustva. To može biti dobro, ali i loše. Svakako na taj način dolazimo do prvih kontakata i podataka o majstorima, međutim naši poznanici i prijatelji obično nisu stručnjaci i ne znaju objektivno procijeniti kvalitetu obavljenog posla i stvarnu vrijednost obavljenog posla. Zar ne bi bilo sjajno kad biste mogli imati pristup tisućama ljudi koji su ocijenili majstore u vašoj okolici? Ne bi li bilo sjajno kad biste mogli jednostavno usporediti cijene najboljih ponuđača? Upravo to vam omogućava internetska platforma eMajstor.hr. Pomoću nje možete za nekoliko minuta besplatno, bez provizije i ostalih troškova pronaći dobre izvođače u svojoj okolici i zatražiti od njih ponude za posao koji vam trebaju obaviti

Kako je pojednostavljena potraga izvođača?

Ako ste ikada tražili majstora, sigurno znate koliko vam energije može oduzeti uobičajena potraga za majstorima. Pogotovo ako svoj projekt želite provesti kvalitetno, s optimalnim omjerom kvalitete i cijene.

S internetskom platformom eMajstor.hr cijeli ovaj proces vam je iznimno olakšan. Na platformi eMajstor svi pružatelji usluga okupljeni su na jednome mjestu, tako da ih ne morate tražiti. Na jednome mjestu možete vidjeti njihove reference, slike odrađenih poslova, također možete vidjeti njihove ocjene, kao i mišljenja kupaca o kvaliteti obavljenog posla. Kao naručitelj, i vi ćete moći dati svoje mišljenje i ocijeniti odabranog majstora. Tako ćete također pridonijeti podizanju kvalitete budućih poslova u vašoj okolici i pomoći svojim prijateljima i poznanicima.

S tehničkog aspekta pronalaženje izvođača vrlo je jednostavno. Trebate samo internetski preglednik i nekoliko minuta vremena. Posjetite internetsku stranicu eMajstor.hr i pošaljite upit pritiskom na dugme za novi upit. Zatim s popisa više od 200 mogućih kategorija radova, odaberite ono što vam treba, ispunite kratki upitnik o željenom datumu radova i opišite detalje onoga što vam treba. Možete dodati i slike, ako ih imate, kako biste ponuđačima olakšali procjenu složenosti zahtijevanog posla. Nakon nekog vremena primit ćete e-poštu s informacijama o ponudama koje su vam poslali zainteresirani lokalni ponuđači. Klikom na link u e-pošti možete pregledati i usporediti ponude, po potrebi ponuditeljima postaviti dodatna pitanja i rezervirati ponuđača kojeg želite.

Manje troškova i briga

Kao što vidite, na internetskoj platformi eMajstor.hr možete lako pronaći lokalne ponuđače usluga u svojoj okolici i usporediti njihove ponude. Tako možete uštedjeti na troškovima. S jedne strane zato što možete uspoređivati cijene jednakovrijednih ponuda, a s druge strane zato što možete izbjeći loše ponuđače koji bi vam zbog loše obavljenog posla zadali puno troškova i briga.

