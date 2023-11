Na plakatu Vijeća za domovinski pijetet logotip na koji prava ima samo grad Vukovar

Pogledavši službeni plakat obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i plakat koji je dalo izraditi Vijeće za domovinski pijetet, uočili smo jednu sličnost. A to je logotip, stilizirano slovo 'V' prikazano istaknutim velikim slovom žute boje s pozadinom u obliku polja šahovnice. Odnosno riječ je o poljima crvene, bijele i plave boje i velikog slova V te simbolom križa. Nakon što smo uočili sličnost, potražili smo više podataka o tom logotipu te pronašli kako ga je oblikovao poznati hrvatski dizajner Boris Ljubičić. Logotip je 2020. godine uobličen i u skulpture od čelika te su one postavljene na ulaze u grad.

Foto: Boris Ljubičić

Te skulpture vrlo su visoke, polja su postala kubusima a sve je povezano konstrukcijom u obliku slova H, na taj se način željelo pokazati kako je riječ o mjestu od posebnog domovinskog pijeteta. Prava na logotip ima grad Vukovar dizajner Ljubičić prepustio je te se bez dozvole gradske uprave Vukovara ne bi trebao koristiti. No, ipak je logotip na plakatu koji je osmislilo Vijeće za domovinski pijetet.

Foto: Boris Ljubičić

Boris Ljubičić potvrdio nam je kako se radi o logotipu koji je on napravio te da pravima za njegovo korištenje doista pripadaju gradu Vukovaru.

- Točno je, prava na korištenje pripadaju Vukovaru, kazao je kratko poznati dizajner.

Samim time postaje upitno korištenje Ljubičićeva logotipa na plakatu Vijeća za domovinski pijetet. Do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor na pitanje o tome da li je možda došlo do nekog drugog dogovora prema kojem bi bilo dozvoljeno koristiti logotip za plakat koji je već ovog tjedna izazvao polemiku. No, iz ureda gradonačelnika Vukovara Ivana Penave koji se ispričao zbog zauzetosti organizacijom subotnjeg obilježavanja poručeno nam je kako je točno da su prava na korištenje logotipa na gradskoj upravi Vukovara te da od njih nije tražena nikakva dozvola za njegovo korištenje te ne znaju odakle grafički materijali potrebni da se logotip može koristit kao element pri prijelom plakata Vijeća za domovinski pijetet. Također nam je rečeno i kako dalje ne mogu komentirati, odnosno ne znaju za sada hoće li pokretati pravne radnje oko prava na korištenje logotipa. Inače se Ljubičićev logotip ne koristi samo za plakate ili strukture na ulazima u grad, već i za značke te druge memorabilije i službena obilježja grada Vukovara.