Na istoku Ukrajine vodi se odlučujuća bitka: 'Neprijatelj ne štedi ni na ljudima, ne na tehnici'

Što je fronta u istočnoj Ukrajini bliže, to je humor crnji. „Bog mi je uz bok“, stoji na prsluku vojnika s nadimkom Kasper – odmah do obrisa granate. Ako se prvo slovo zamijeni, na ruskom se čita upravo to: „Granate su mi uz bok.“ Tako idu igre riječi u Donbasu. Kasper kaže da vjeruje u oboje, u Božju snagu i snagu granata. Tridesetdvogodišnjak stoji s trojicom suboraca u borbenoj opremi ispred spaljene kolibe u naselju zapadno od Pokrovska, oko 13 kilometara od takozvane „nulte linije“, najnaprednije fronte.

Još prošle godine takva udaljenost smatrala se relativno sigurnom za vojnike. Danas horde ruskih kamikaza-dronova love neprijateljske trupe i ovdje. Postoje mreže koje sada kilometrima štite cijele ulice od letećih ubojica, kaže Kasper. Svaka vožnja u njihovo borbeno područje oko obližnjeg Pokrovska ovih je dana „kao runda ruleta“. Zapovjednik vodi odred 5. specijalne jedinice „Omega“ koja napada ruske položaje oko industrijskog grada. Na poljima, u redovima drveća i u urbanim područjima. Oni su elitni borci za grube zadatke – s posebnim misijama. „Na primjer: opkoliti neprijatelja na određenom području“, kaže Kasper. „U nedavnoj jurišnoj operaciji u industrijskoj zoni opkolili smo oko 70 ruskih vojnika.“ Oni sada,dodaje, „više nisu među nama.“

Ipak, sve više Rusa dolazi na ovaj dio fronte, Putinove trupe napreduju na bokovima. „Ruska taktika svodi se samo na brojnost“, kaže zapovjednik. Doista, ruske snage sada ciljaju Pokrovsk iz tri smjera. Od ljeta 2024. vodi se žestoka bitka za grad koji je dugo bio logistički čvor u oblasti Donjeck. Sada su Putinove trupe u predgrađima, a prve male skupine povremeno su čak stigle do središta grada. To potvrđuju geolocirani videozapisi zračnog napada na ruske položaje u centru, koje su ukrajinske jedinice u četvrtak objavile na društvenim mrežama.

„Ako se vojno vodstvo odluči za obranu u urbanom prostoru i protiv naredbe za povlačenje, ukrajinskim jedinicama prijeti opkoljavanje“, kaže vojni analitičar Franz-Stefan Gady u razgovoru za WELT AM SONNTAG. Austrijanac je posljednjih tjedana bio sjeverno od grada. Za neke je Pokrovsk postao simbol neprekinutog ukrajinskog otpora. Za druge, grad simbolizira sporo umiranje zemlje – i time vojničku borbu na iscrpljivanje koja nudi malo izgleda za uspjeh protiv Putinove Rusije.

„Rusi se probijaju poput vode kroz svaku, pa i najmanju pukotinu. Donbas počinje, poput broda koji prokišnjava, tonuti“, kaže pukovnik Markus Reisner, koji kao analitičar dugo promatra rat. „Uzroci uspjeha sporog, ali postojanog ruskog napredovanja na operativnoj razini leže prije svega u sve većem prorjeđivanju ukrajinskih linija, preopterećenosti ukrajinskog frontnog luka te u sustavnoj napadačkoj metodi ruskih postrojbi na taktičkoj razini.“

Gotovo potpuno rusko zauzimanje istočnoukrajinskih uporišta poput Časiv Jara i Torecka, prema Reisneru, široj javnosti jedva da je zapaženo. Postoje dvije istine u ovoj temeljnoj raspravi koje istovremeno postoje. S jedne strane, Rusija je od siječnja 2024. do srpnja 2025. zauzela samo oko 5000 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija – to je manje od jednog posto cijelog državnog područja. S druge strane, ukrajinska vojska neprestano se potiskuje, a čak i ukrajinskim zapovjednicima trenutno nedostaje vizija kako bi se s raspoloživim resursima frontna situacija mogla temeljito preokrenuti. „Neprijatelj ne štedi ni na čemu“, kaže Kasper, zapovjednik ukrajinske jurišne jedinice. „Ne štede na ljudima, ne na tehnici, ne na dronovima, ne na novcu. Držat ćemo Pokrovsk koliko god možemo.

“Njegov suborac s nadimkom Metys, taktički bolničar 5. specijalne jedinice „Omega“, kaže da trenutni rat dronova sprječava veće napredovanja na obje strane. „Trenutno je zbog velikog broja dronova gotovo nemoguće pješaštvu ili jurišnim skupinama da se pozicioniraju. Morate nositi posebnu opremu – primjerice, maskirne odore – kako vas dronovi ne bi prepoznali kao metu i napali“, kaže 21-godišnjak. U svojim jurišnim napadima specijalna jedinica djeluje samo u malim skupinama – od četiri do najviše deset vojnika. Metys priča da je naučio isključiti osjećaje. „Glava ti se isključi, i samo radiš svoj posao.“ Ako je netko od njihovih vojnika ranjen, on ga ne tretira kao prijatelja, već kao pacijenta. Oko 70 posto trenutnih ozljeda uzrokuju šrapneli – prouzročeni kako FPV-dronovima, tako i bacanom municijom većih letjelica poput drona „Vampire“.

Mjesecima dugo nadmetanje za Pokrovsk budi sjećanja na bitku za Bahmut prije dvije godine. Tada je grad u javnosti bio simbol žrtvovanja ukrajinske borbe za svaki metar državnog teritorija – smjer koji je zadao predsjednik Volodimir Zelenski. Unatoč upozorenjima ukrajinskih generala i zapadnih partnera, Ukrajina je do svibnja 2023. držala tu strategiju – iz političkih razloga. Danas se to smatra propuštenim povlačenjem: odluka koja je usporila i kasniju ukrajinsku protuofenzivu. U Pokrovsku sada prijeti slična zamka. „Mogao bi se ponoviti scenarij iz 2023. u Bahmutu – iscrpljujuća ulična borba u kojoj se obje strane troše“, kaže vojni analitičar Gady.

650 kilometara od Pokrovska, u srcu Kijeva, mali krug generala i savjetnika oko Zelenskija donosi ključne vojne odluke. Čovjek koji od početka rata uvijek sjedi za stolom je Andrij Jermak. Voditelj ureda ukrajinskog predsjednika Zelenskijev je najbliži povjerenik, a neki u njemu vide čak „sjena-predsjednika“. Njegova uloga i utjecaj u zemlji mnogo se raspravljaju. Tijekom nedavnih prosvjeda u Kijevu protiv privremenog razoružavanja protukorupcijskih tijela, prosvjednici su čak zahtijevali njegovo uhićenje.Vojno, Jermak smatra da je Ukrajina, unatoč teritorijalnim gubicima, na pravom putu. „Rusija je od početka godine zauzela samo 0,3 do 0,4 posto ukrajinskog teritorija“, rekao je u razgovoru za WELT AM SONNTAG i nekoliko američkih medija u utorak u Kijevu.

Diplomatski, međutim, trenutno ima malo pomaka. Jermak se osvrnuo na razgovore s ruskim predstavnicima u Turskoj, gdje je u srpnju bio dio ukrajinske delegacije. „Ne vidim napredak nakon posljednje runde pregovora u Turskoj. Nema nikakvih znakova da je Rusija spremna na primirje.“Savjetnik predsjednika kaže da Kremlj i dalje odbija uzajamne razgovore na najvišoj razini. „Umerov (do srpnja ukrajinski ministar obrane, nap. ur.) na pregovorima s ruskim predstavnicima uvijek ima popis pitanja – pitanja koja bi predsjednik Zelenskij trebao izravno raspraviti s Putinom. Na primjer, pitanje ukrajinskog teritorija.“ Ruska delegacija, prema Jermaku, neprestano pokušava „otvoriti alternativne kanale“ kako bi dobila odgovore na ta pitanja. Svi gledaju u Trumpa Nakon tri i pol godine rata, Ukrajina je shvatila da Europa trenutno nema ni volje ni sposobnosti da napadnutu zemlju vojno dovede u poziciju snage. Stoga se pogledi ponovno usmjeravaju prema Washingtonu, gdje je Donald Trump postavio ultimatum Vladimiru Putinu: ili Rusija do kraja sljedećeg tjedna pristane na primirje, ili slijede oštre sankcije. Navodno.

Trump je također zaprijetio ruskim trgovačkim partnerima carinama do 100 posto. „Moj dojam je da se Rusija jako boji sankcija američkog predsjednika“, rekao je Jermak na pitanje WELT AM SONNTAG. Svakodnevno je u kontaktu s američkim dužnosnicima, uključujući republikanskog senatora Lindseyja Grahama. Svi su odlučni djelovati odmah.Trump je više puta kritizirao ruske napade. „Mislim da je odvratno ono što Rusija radi“, rekao je u četvrtak (po lokalnom vremenu) u Bijeloj kući. Osim toga, američki predsjednik najavio je da njegov posebni izaslanik Steve Witkoff, nakon boravka u Izraelu, planira putovanje u Rusiju.Vladimir Putin odgovorio je u četvrtak na svoj način. Ruska vojska napala je nekoliko ukrajinskih gradova s 300 dalekometnih dronova i raketa. Samo u Kijevu, prema službenim podacima, poginula je 31 osoba, uključujući petero djece. Najmlađe je imalo samo dvije godine.