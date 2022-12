Na granicama Europske unije pretučeno 25.000 ljudi: Push back je nezakonit, ali se godinama provodi

Priča prva. Grupa su. Ima ih 18 i krenuli su iz Pakistana, i ne sjećaju se više kad. Mladi su, imaju između 16 i 30 godina. Bježe od jada i bijede, žele bolji život. Put do zapada vodi ih preko BiH i Hrvatske. Granice prelaze ilegalno. Znaju da to nije u redu, no nemaju baš puno izbora.



U jednom prelasku iz BiH u Hrvatsku, nakon šest sati hodanja nailaze na policijsku ophodnju od šest policajca. U policijskom automobilu je i pas. Čim su ugledali ilegalne migrante, policajci su ih počeli udarati pendrecima i teleskopskim palicama. Tukli su ih nekoliko minuta, pri čemu nisu birali koga udaraju, uključujući i maloljetnike. Dok su primali batine, nekolicina nesretnika pokušavala je razgovarati s policajcima. Pokušali su reći da traže azil.