Na geopolitičkoj turneji kao rock-zvijeda: Šefica njemačke diplomacije zasjenila kancelara

Njemačka šefica diplomacije Annalena Baerbock potpuno je zasjenila svoga šefa, kancelara Olafa Scholza u prva dva mjeseca nove njemačke vlade. Iako je početkom mandata kancelar Scholz, inače iz SPD-a, prihvatio visoke ambicije ministrice vanjskih poslova, članice Zelenih, ipak je isticao da će se vanjska politika voditi iz njegova ureda.

Annalena Baerbock ne misli tako, pa se od prvog dana imenovanja otputila na svjetsku turneju poput kakve rock-zvijezde. Bila je najprije u Parizu, pa u Washingtonu, Moskvi, u Kijevu čak dva puta (u utorak je prošetala ukrajinskom granicom prema Rusiji u pancirki), a jučer se zaputila na Bliski istok, no posjetit će i Egipat, Palestinu i Izrael. Baerbock je očito tamo gdje gori. Prvih 60 dana njemačke vlade obilježili su "nevidljivi" kancelar Scholz i sveprisutna ministrica vanjskih poslova Baerbock.

Zelenski ju je odbio

Annalena Baerbock (41) najmlađa je ministrica vanjskih poslova u povijesti Njemačke te prva žena na tom položaju. Ambicije i energije joj ne nedostaje, a izgleda ni iskustva. Ukrajinu je, naime, posjetila dva puta u posljednja tri tjedna te se susrela sa svojim ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom, navodeći opet da je Njemačka spremna platiti visoku ekonomsku cijenu bude li potrebno protiv Rusije uvoditi sankcije te da je njezina zemlja pripremila niz teških mjera ako konflikt na granici Ukrajine eskalira.

Međutim, dogodilo se još nešto. Odnosno nije. Baerbock se, naime, trebala susresti i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali taj je susret otkazan pa se Baerbock susrela s premijerom Denisom Šmigalom. Službeno je objašnjenje da je susretu sa Zelenskim trebao nazočiti i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian, no on nije stigao pa do susreta nije ni došlo. To dosta "labavo" objašnjenje dodatno je oslabio CNN-ov voditelj Jake Tapper koji je na Twitteru objavio kako je od svojeg izvora bliskog ukrajinskoj vladi doznao da je susret otkazao sam Zelenski jer je Baerbock odbila javno reći da će Njemačka napustiti projekt Sjeverni tok 2 napadne li Rusija njegovu zemlju te zbog toga što Njemačka odbija isporučiti oružje Kijevu.

- Njemačku mnogi u istočnoj Europi, pogotovo Kijev, sve više gledaju kao ruskog, a ne zapadnog saveznika - citirao je Tapper svoj ukrajinski izvor.

I to je, naravno, odmah prenijela i ruska agencija TASS. Malo je toj situaciji, ako je točna, pomogao i posjet liniji razdvajanja ukrajinskih i separatističkih snaga u Donbasu. Jer, odluka o sudbini projekta Sjeverni tok 2, koji je zapravo uzrokom cijele ove krize i rekordnih poskupljenja plina, sasvim sigurno nije Baerbock.

- Bilo bi nemoguće riješiti ovu krizu vojno, zato radim sve što je moguće kako bih osigurala da krenemo naprijed korak po korak za pregovaračkim stolom - rekla je za posjeta liniji razdvajanja u Donbasu, teško "oklopljena" pancirkom i kacigom, potresena prizorima koje je donio rat.

Poznato je da se po pitanju energetike Baerbock i Scholz razmimoilaze pa i situacije poput ove navodne sa Zelenskim pridonose dojmu nejedinstva unutar savezne vlade, a onda se to, očito, reflektira i na povjerenje u tu vladu. Isto to, također, doprinosi nepovjerenju da Njemačka čvrsto sjedi u vlaku zajedno s ostalim zapadnim saveznicima. Jer, i sam je Scholz ostao neodređen nakon susreta s Joeom Bidenom u ponedjeljak.

Annalena Baerbock je, k tome, jučer predstavila svoju izaslanicu za klimatska pitanja Jennifer Morgan, šeficu Greenpeacea, koja je – Amerikanka. Neki njemački mediji već se zabrinuto pitaju hoće li njemačku vanjsku politiku sada krojiti klimatski aktivisti Greenpeacea.

I sam se Olaf Scholz na početku mandata obvezao organizirati skupinu velikih ekonomija posvećenih ambicioznijim planovima za borbu protiv klimatskih promjena. Njemačka je i predsjedajuća te skupine ove godine. Niz je zemalja koje imaju takve izaslanike, no imenovati Amerikanku koja je i šefica međunarodnog Greenpeacea, većina analitičara smatra hrabrim.

Ne samo zato što će Morgan predstavljati Njemačku na klimatskim konferencijama, već i zbog toga što u SPD-u postoji ozbiljan broj pristalica Rusije pa i Vladimira Putina te što Baerbock ne gleda blagonaklono na Sjeverni tok 2. Za koji je Biden nakon susreta sa Scholzom rekao da će ga blokirati napadne li Rusija Ukrajinu.

- Ako Rusija napadne, to znači da tenkovi i vojska ponovo prelaze granicu Ukrajine, a onda više neće biti Sjevernog toka 2. Mi ćemo ga dovršiti - rekao je Biden.

Iako se o Morgan piše kao o nekome tko će biti od velike pomoći Scholzu u pitanjima klimatske politike, to će sasvim sigurno promovirati ambicioznu klimatsku agendu. Isto tako je teško vjerovati da ta agenda može uključivati i odobravanje uključivanja infrastrukture poput Sjevernog toka 2. U svoja međunarodna "hodočašća" Baerbock, međutim, još nije uvrstila i Litvu, gdje je u toku također ozbiljna kriza zbog Kine, koja je nakon otvaranja tajvanskog veleposlanstva u Litvi praktično obrisala tu zemlju s gospodarske karte svijeta, radi čega trpe i brojne njemačke kompanije koje u Litvi imaju pogone.

Također, SPD-ova ministrica obrane Christine Lambrecht najavila je slanje još njemačkih vojnika u tu zemlju zbog eskalacije krize u Ukrajini, što je očito kompenzacija za izbjegavanje vojne pomoći samoj Ukrajini. Ipak, Baerbock u Litvu još ne ide. Možda i zbog kritika koje je već uputio šef Siemensa Roland Busch da njezine kritike kineskog režima mogu utjecati, primjerice, na uvoz solarnih panela i tako otežati energetsku tranziciju.

Normandija i Weimar

Sve to otvara put još jednoj političkoj personi visokog profila, a to je Emmanuel Macron. Pomalo ispod radara političkih nadmetanja na relaciji Moskva -Kijev - Washington - Berlin, poene skuplja francuski predsjednik, kojega u travnju čekaju izbori. S dobro provedenim domaćim ekonomskim mjerama, pri čemu sve manje važnosti imaju i česti prosvjedi, Macron novu kartu baca na vanjsku politiku i Francusku želi postaviti kao europskog lidera umjesto, naravno, Njemačke. Njegova je politika očito vrlo pragmatična, dobro je da je Francuska prijatelj s ekonomski jakom Njemačkom, ali politički najjača treba biti Francuska.

Macron vješto koristi procjep u kojem se našao Scholz te je u vlastitoj diplomatskoj inicijativi osigurao poene postižući da se o krizi oglasi nakon duljeg vremena i sam Putin osiguravši dva sastanka u desetak dana s ruskim predsjednikom. Oživljavanje tzv. Normandijskog formata i Weimarskog trokuta put je za dodatno širenje Macronova

utjecaja.