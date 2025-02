Muškarac u SAD-u izašao iz kamiona i počeo pucati: 'Mislio sam da sam vidio dva Palestinca'

Da je rat u Palestini prešao svoje granice pokazuje nam situacija iz SAD-a. Naime, muškarac je u Miami Beachu optužen za pokušaj ubojstva nakon što je zapucao na dvojicu muškaraca za koje je pomislio da su Palestinci, ali se ispostavilo da su turisti iz Izraela.

Nadzorne kamere snimile su nemili događaj od subote kada je proizraelski fanatik Mordechai Brafman (27) izašao iz kamiona i zapucao iz poluautomatskog pištolja na vozilo koje je prolazilo cestom. Brafman je navodno pucao 17 puta, a jednu žrtvu je pogodio u lijevo rame, drugoj je metak okrznuo lijevu podlakticu.

BREAKING: Mordechai Brafman, 28, a pro-Israel fanatic, fired 17 shots at a father and son in Miami Beach, injuring both. Believing he had killed them, he smiled and told police, “I killed two Palestinians.”



