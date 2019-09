Savjetovao vojsci kako zaustaviti uragane pa nasmijao milijune

U središtu svjetske pozornosti jučer se nalazio uragan Dorian, "čudovište", kako su ga nazvali mnogi američki dužnosnici, koje se obrušilo na Bahame i prouzrokovalu ogromnu materijalnu štetu koja se još uvijek zbraja, a ostaje još i za vidjeti kakve će posljedice ostaviti udarom na obalu Floride.

I dok svijet budno prati razvoj događaja u medijima se pojavila izjava jednog stanovnika Floride koja je postala pravi hit. Naime, u snimci muškarac pojašnjava kako bi se taj uragan lako mogao zaustaviti te kako mu nije jasno zašto oružane snage to već nisu učinile.

Kazao je da bi oružane snage SAD-a trebale istovariti led iznad oka uragana kako bi se riješili sve te tople vode koja je i potaknula njegovo nastajanje.

From a mobile home park in Palm Bay, this man has some ideas on how the military could stop hurricanes. #HurricaneDorian pic.twitter.com/JAiFJ7QAOc