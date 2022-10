Muškarac godinama živio u skrivenom stanu usred trgovačkog centra, otkrio kako mu je to uspjelo

Jedan je muškarac godinama živio u sobi usred trgovačkog centra, a da to nitko nije primijetio. Michael Townsend u trgovački centar uselio se kada je izbačen iz svog starog stana. Dogodilo se to prije 15-ak godina, no muškarac je tek sada o tome progovorio.

Dok je odlučivao što će učiniti, vidio je reklamu za trgovački centar i sjetio se da je jednom vidio praznu sobu u zgradi pa je ondje odlučio podići kamp.

Stvari su brzo izmakle kontroli i ubrzo je soba od 70 kvadrata opremljena foteljama i Play Stationom, a Michael je ondje dovodio i svoje prijatelje, piše Mirror.

Michael, inače umjetnik, prvi je put uočio neiskorišteni prostor ispod trgovačkog centra Providence Place na Rhode Islandu u SAD-u tijekom svog svakodnevnog trčanja 1999. godine.

- Tijekom božićne sezone 2003. i 2004., radijski oglasi za trgovački centar Providence Place sadržavali su entuzijastičan ženski glas koji je govorio o tome kako bi bilo sjajno kada biste vi mogli živjeti u trgovačkom centru. Središnja tema oglasa bila je da trgovački centar ne samo da pruža bogato iskustvo kupnje, već ima i sve stvari koje su potrebne za preživljavanje i zdrav život - rekao je Townsend te dodao kako mu plan nije bio živjeti neko vrijeme u trgovačkom centru, nego što duže.

Townsend i njegovi prijatelji također su izgradili zid od blokova i pomoćna vrata. Živjeli su u relativnom miru četiri godine prije nego što se plan počeo rasplitati. Prije nego što je uhvaćen, Townsend je planirao postaviti drvene podove, drugu spavaću sobu i kuhinju. Na kraju su zaštitari pronašli tajnu sobu.

Jednog su dana umjetnici, koji su se zakleli da ni s kim neće razgovarati o stanu, otkrili da su im vrata od pomoćnih prostorija razvaljena, a njihov PlayStation, umjetnine i album s fotografijama nestali.

Townsend je zbog toga optužen za ometanje posjeda. Inzistirao je da je "cijeli pokušaj učinjen iz suosjećanja da se više razumije trgovački centar i život kupca." Sudac mu je odredio uvjetnu kaznu, ali mu je doživotno zabranjen pristup trgovačkom centru.