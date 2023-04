Musk posramio novinara: Tvrdite nešto, a ne možete navesti primjer, dakle Vi lažete

Internetom se širi intervju Elona Muska s Jamesom Claytonom kojeg je vlasnik Twittera optužio da laže kada nije mogao navesti primjere govora mržnje za koji je Clayton ustvrdio da je u porastu na toj društvenoj mreži. Isječak intervjua od jučer je prikupio više od tri milijuna pregleda.

Musk je konstatirao kako sloboda govora gubi značenje ako zabranimo izražavanje mišljenja ljudima s kojima se ne slažemo, na što je novinar BBC-ja odgovorio da neki ljudi neprimjerenim smatraju što je osobama koje su širile mržnju i lažne vijesti dozvoljen povratak na Twitter, te je pitao sugovornika smatra li da u vođenju društvene mreže prioritizira slobodu govora nad zaustavljanjem mržnje i širenja dezinformacija.

- Tko odlučuje što je dezinformacija? Je li to BBC? Nešto što jedna osoba smatra lažnom vijesti može biti istina drugoj osobi - smatra Musk, dodajući kako je i BBC zasigurno u nekom trenutku objavio neistinu, s čime se složio i novinar, te ubrzo promijenio temu na govor mržnje, za koji je ustvrdio da je u porastu na Twitteru.

- Koristite li Twitter? Jeste li primijetili porast količine govora mržnje na Twitteru? Osobno, imate li neku anegdotu? Ja nisam primijetio ništa - poručio je Musk. Clayton je potvrdio da na svom Twitter profilu češće vidi "blago seksistički i rasistički sadržaj". - Znači Vi mislite da bi blago seksističke objave trebalo obrisati? - nastavio je Musk, te upitao za specifičan primjer, koji novinar nije mogao navesti.

- Zapravo, ne koristim baš taj profil, ne sviđa mi se. Puno ljudi je prestalo koristiti profile- započeo je novinar, no Musk ga je prekinuo inzistirajući na primjeru. - Ne možete navesti jedan primjer govora mržnje no tvrdite da je on u porastu. Dakle, Vi lažete - zaključio je Musk.

Clayton je pokušao promijeniti temu ističući da je Twitter promijenio politiku o dezinformacijama u vezi pandemije Covida 19, no nije bio uspješan, Musk je pitanje okrenuo na drugu stranu. - Covid više nije problem. Smatra li se BBC odgovornim za dezinformacije o maskama i nuspojavama cjepiva, o čemu nisu uopće izvještavali? I što je s pritiskom koji je britanska vlada izvršila na BBC kako bi promijenio svoju uredničku politiku, znate li za to? - odgovorio je novinaru, koji je samo kratko odvratio kako nije odgovoran za uredničku politiku medijske kuće.

BBC je nedavno prigovorio Musku kada je vlasnik Twittera na profil britanskog medija dodao oznaku "Financirano od strane britanske vlade", inzistirajući da su javna televizija koju financiraju građani. Kao odgovor, Musk je promijenio oznaku u "Javno financirano".

Cijeli intervju možete pogledati OVDJE.

