Murterom vrebaju masturbatori, mještani zgroženi: 'Kupali smo se goli, a on nas je snimao'

Iako u svijetu postoje zakoni protiv seksualnog uznemiravanja, primjerice 'fućkanja', dobacivanja na račun izgleda ili zviždanje i mijaukanje ženama na ulici, u Hrvatskoj takvi zakoni ne postoje. Mi imamo - Murter. Tamo se muškarci željni ženskog tijela dijele u tri kategorije – galebare, 'špijače' i masturbatore.

Prva kategorija je, tvrde mještani, davno izumrla. Za ovu treću se svi kunu da ne postoji, ili je riječ o nekom nenormalnom pojedincu, a toga ima svugdje. Ali zato 'špijači' (promatrači, voajeri nap.a.)... To su oni koji bi htjeli biti galebari, ali nisu se nikad "realizirali" u toj kategoriji.

Teško je razdvojiti liniju između 'špijača' i masturbatora, ali jednako je gnjusno. A ovo je priča junakinje s Murtera.

- Gospodo drkadžije i mlatimudani koji kao gladni psi obilazite uvale od Doca do Kosirine i dalje i to po nekoliko puta gore dolje dnevno ne bi li naišli na koje golišavo tijelo žene, muškarca, ili djeteta koji u osami traže mir uz knjigu i kupanje, na vas se odnosi ovaj tekst. Ako mi ikada više u neposrednu blizinu priđe neki od vas, raskreči noge i gledajući me u oči šamara majmuna fotografirat ću i njega i njegov bijedni ku*ac i prijaviti ga s tim dokazima policiji zbog seksualnog uznemiravanja. Danas mi se to na plaži dogodilo dvaput u razmaku od pola sata. Imala sam na sebi kupaći kostim i pareo. (...) Ali sve i da sam bila gola, gospodo dežurni drkadžije Murtera i okolice to vam ne daje pravo da goli sjednete dva metra od mene i drkate. Nakon godina i godina ignoriranja ovakvog ponašanja od danas proglašavam hajku na sve javne drkadžije Murtera. Vaša imena (jer naši ste domaći, uvijek jedni te isti, znamo vas) kao i vaše fotografije, bit će objavljene javno na društvenim mrežama te poslane policiji s tužbom za seksualno uznemiravanje. (...) I na kraju gospodo drkadžije da razjasnimo i taj misterij: kad se žena sunča sama uz more, ona je gotovo sigurno došla da se sama sunča uz more i ništa više. Vaše kite nisu neodoljive, ako su vam nezaposlene, a zaposlite ih doma u svoja četiri zida.. - stoji u objavi koja je prilično uznemirila Murterine i koji su, svatko na svoj način, pokušavali objasniti što se događa u mjestu. Neki ženi ne vjeruju, neki se i izruguju, neki nam kažu da je sama to prizvala, dio njih tvrdi da 'špijača' odnosno promatrača ima koliko god hoćete, a neki da za to nikad nisu čuli.

A svoju priču je za 24 sata podijelio i mladić koji je bio s djevojkom na plaži.

- Te priče o 'špijačima', to se sve već odavno zna. Čuli smo i za legende o galebarima koji su lovili strankinje, ali toga vam više nema. Galebara nema, ali 'špijača' i raznih perverznjaka se nađe. Ja sam se s djevojkom išao kupati gol na stijene i neki muškarac nas je snimao. Nismo mi to ni vidjeli, nego ga je uočila neka žena koja se kupala od nas udaljena oko 200 metara. Vikala je da nas upozori. Uhvatio sam ga – priča mladić.

Za komentar je upitan i načelnik Murtera, Toni Turčinov, koji je samo kratko kazao kako ostaje pri svojoj izjavi koju je prije nekoliko dana uputio medijima. Najviše ga je zaboljela opaska u anonimnoj objavi da se radi o domaćim ljudima jer se time, navodi, narušava ugled mjesta.

- Osuđujem svako nasilje izvršeno prema bilo kojoj osobi, bilo da se radi o verbalnom, fizičkom seksualnom ili bilo kojem drugom nasilju učinjenom na štetu druge osobe. Nema nikakve dvojbe o tome koliko je nemoralno ponašanje određenih pojedinaca koje bi obavezno trebalo rezultirati sankcioniranjem istog. Međutim, osjećam se obveznim javno se obratiti ovim putem i izraziti svoje nezadovoljstvo, a vjerujem i nezadovoljstvo mnogih mojih mještana, da se radi o ‘domaćim ljudima’ jer (...) još se ne zna tko su počinitelji. Međutim, u ovom slučaju, štetu isključivo trpi zajednica našeg mjesta, jer ovakvim generalnim pristupom smo svi prozvani, a najmanje oni koji su isključivo odgovorni za ovakvo nedolično ponašanje - naveo je Turčinov.

PU šibensko-kninska provodi kriminalističku istragu na ovu temu pa bi masturbatori mogli platiti kaznu ili ići u zatvor na 30 dana. Ono što žulja jest koliko smo malo spremni vjerovati ženi koja je iznijela svoju neugodnu priču i koliko se lako relativizira neprimjereno ponašanje muškaraca. Tako se i zakonska zabrana zviždanja i mijaukanja za ženama na ulici u Hrvatskoj iz ove perspektive čini tek kao civilizacijski domet o kojem zasad možemo samo sanjati.