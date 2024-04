Mostova lista bez Raspudića, ali s generalom Željkom Glasnovićem?

Veliku pozornost medija i političke scene privukla je danas informacija da bračni par Raspudić napušta Most. Potvrdu ove informacije nije bilo moguće dobiti, budući da se ni Raspudići niti bilo tko iz Mosta danas nije javljao na telefone pa će za dodatne detalje trebati pričekati konferenciju za novinare koju Marija Selak Raspudić najavljuje za sutra.

Iz dobro upućenih izvora čujemo, pak, kako je je posve izvjesno da se niti jedno od Raspudića neće pojaviti na listi za Europski parlament koju je Most najavio predati večeras u 21,30 sati. Marin Miletić, sukob s kojim je po pisanju medija doveo do odlaska zastupničkog bračnog para iz Mostovih redova, trebao bi biti na posljednjem mjestu ove liste, a neslužbene informacije kazuju kako bi se na njoj na koncu mogao naći i general Željko Glasnović.

Pokažu li se ove informacije točnima, značit će to da uzroke raskola u novom Mostovu klubu prije nego je i formiran ipak ne treba tražiti u europskim ambicijama pojedinih zastupnika, nego prije svega u vrijednosnim razmimoilaženjima koja se u redovima ove stranke mogu osjetiti već neko vrijeme.

Podsjetimo, upravo je Nino Raspudić bio tvorac i zagovaratelj ideje o ideološkom moratoriju, po kojoj su stranke dojučerašnje oporbe trebale formirati zajedničku vladu ograničenog roka trajanja s ciljem dokidanja HDZ-ove vlasti i borbe protiv korupcije. Ta je ideja ostala živa do danas, Most razgovara o konstituiranju novog saziva Sabora i većini koja bi uključivala ljevicu, no nakon što je Nikola Grmoja danas izjavio kako Most ni u jednoj priči ne može podržati SDP-ovu vladu jasno je da se stranka vraća na "tvorničke postavke".

Marija Selak Raspudić u međuvremenu je po mjerilima Mostovaca i njihovih simpatizera dobrano prokliznula kada je u televizijskom sučeljavanju pred parlamentarne izbore potvrdila kako je pobačaj za nju temeljno pravo žene. Naknadna pojašnjenja i ublažavanja nisu previše pomogla, a sve ju je dovelo i u otvoren sukob s Marinom Miletićem i na kraju koštalo naklonosti velikog dijela stranačke baze.

Sve skupa prelomilo se na sjednici Predsjedništva na kojoj je Most potvrdio listu za EU parlament, a ako je vjerovati informacijama o njezinu konačnom izgledu, jasno je kako je pobjedu i naklonost stranke dobio Miletić, dok je kompletan Most svjetonazorski otišao gotovo upravo suprotnim smjerom od onog koji je zagovarala Marija Selak Raspudić.