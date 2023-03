Most održao konferenciju u Vukovaru. Grmoja: Očekujemo ostavku župana Dekanića

Povodom jučerašnjeg privođenja župana Vukovarsko – srijemske županije Damira Dekanića danas je, ispred zgrade županije u Vukovaru, konferenciju za novinare održao Most predvođen potpredsjednikom stranke i saborskim zastupnikom Nikolom Grmojom. - Most očekuje ostavku župana Damira Dekanića. Isto tako očekujemo i vraćanje odgovornosti u hrvatsku politiku na svim razinama – rekao je Grmoja. Dodao je kako on mora paziti i gdje prelazi cesti, a ne hoće li pijan ili trijezan sjesti za upravljač automobila. Prema njegovim riječima ako netko tako nešto i napravi onda ta osoba mora biti svjesna da mora preuzeti odgovornost.

- Možda bi vam tada birači i oprostili. Ali ukoliko vi uporno lažete i onda u tome koristite i policiju i represivni aparat da prikrijete ono što se dogodilo, onda je jasno da niste dostojni javne dužnosti. Odgovornost za uhićenje župana Dekanića mora preuzeti i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je župana branio. Naša poruka je jasna. Ne samo ostavka župana nego i vraćanje odgovornosti u hrvatsku politiku na svim razinama i vraćanje integriteta u političkom djelovanju i obnašanju javnih dužnosti. To je jedini način kako građanima vratiti vjeru u politiku - poručio je iz Vukovara Grmoja.

Novinarima se obratio i politički tajnik Mosta i saborski zastupnik Ante Kujundžić koji je rekao kako je u slučaju Damira Dekanića u fokusu odgovornost te da je to ono što nedostaje u hrvatskoj politici. - Po nama župan Dekanić treba apsolutno već danas otići s funkcije koju obnaša – rekao je Kujundžić.

Vijećnica Mosta u Županijskoj skupštini Vukovarsko - srijemske županije Kristina Bakula još jednom je napomenula kako je ona prva od oporbe u županijskoj skupštini zatražila županovu odgovornost te zatražila njegov opoziv. Podsjetila je kako tada nije naišla na razumijevanje ostatka oporbe u Skupštini te istaknula da ljudima treba pokazati da postoje pošteni ljudi koji se ne boje boriti za istinu.

