Monstrum iz Novog Sada pobjegao u Hrvatsku? Raspisana međunarodna tjeralica

Potraga za Goranom Jankovićem (37) iz Novog Sada, koji je u ponedjeljak ubio ženu Mirjanu (32), punicu Nadu (57) i punca Branislava Pajića (57), i to pred svojim sinovima, još uvijek traje. Nadležni ne isključuju ni mogućnost da je ubojica uspio prijeći granicu s Hrvatskom, zbog čega je za njim raspisana i tjeralica. Kurir piše i kako među građanima Novog Sada vlada strah zbog toga što je ubojica još uvijek na slobodi.

Moguće je da je Janković uspio prijeći granicu i da je utočište našao u nekoj zemlji u regiji, rekao je sugovornik za Kurir.

"Mogao je preko Bačke Palanke pobjeći u Hrvatsku. Udaljenost do granice je svega 41 kilometar, a pitanje je koliko je vremena prošlo od zločina do prijave policiji. Za njim je sada raspisana međunarodna tjeralica, ali postoji mogućnost da je on prije toga izašao iz zemlje - objasnio je.

Izvor kaže da i da nema sumnje da je Janković planirao pokolj. - On je macolu kojom je žrtvama smrskao glave ponio sa sobom, najvjerojatnije iz svoje radionice. Zašto bi je nosio da nije namjeravao počiniti zločin? - rekao je izvor.