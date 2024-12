Moldavija bez ruskog plina, uvela je izvanredno stanje

Moldavski parlament u petak je izglasao uvođenje izvanrednog stanja u energetskom sektoru zbog straha da bi zemlja mogla potpuno ostati bez ruskog plina. Moldavija trenutačno uvozi ruski plin, i to preko ukrajinskog teritorija. No, Kijev je rekao kako neće produljiti ugovor s ruskom tvrtkom Gazprom, čiji je plin prolazio ukrajinskim teritorijem i sve vrijeme rata dvije zemlje. Ugovor istječe 31. prosinca. To znači da će bez plina ostati i Moldavija. Izvanredno stanje započinje 16. prosinca i trajat će 60 dana.

Pitanje Pridnjestrovlja

Od 101 zastupnika u parlamentu, njih 56 glasalo je za uvođenje izvanrednog stanja koje će vladi omogućiti uvođenje mjera kako bi se izborila s problemom nedostatka plina u slučaju da Rusija prestane opskrbljivati plinom elektranu Cuciurgan. Ta se elektrana nalazi na teritoriju Pridnjestrovlja, odmetnute proruske regije koja se ponaša kao država u državi od ranih 1990-ih. Ta elektrana u Pridnjestrovlju pritom koristi ruski plin za generiranje struje koja zatim opskrbljuje ostatak Moldavije.

Moldavski premijer Dorin Recean rekao je kako se njegova zemlja suočava s "izuzetnom situacijom" u kojoj bi Moskva mogla u političke svrhe iskoristiti pitanje opskrbe plinom kako bi destabilizirala cijelu zemlju, što bi potencijalno moglo ljude usred zime ostaviti bez grijanja i struje.

– Ovo mora biti posljednja zima u povijesti zemlje u kojoj nam se može prijetiti uskratom energije. Jasno je da su ove krize namjerno izazvane, a cilj im je stvaranje panike i kaosa – rekao je premijer koji smatra da bi prekid isporuke plina mogao izazvati ekonomsku i humanitarnu krizu u Moldaviji. Prije dvije godine Moldavija je već prošla kroz nestanke struje nakon ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu koja je povezana sa spomenutom elektranom u Pridnjestrovlju.

Moldavija iz Rusije dobiva dvije milijarde kubnih metara plina godišnje, a posljednjih godina na snazi je dogovor da sav taj plin ide u Pridnjestrovlje. I ta je regija proglasila vlastito gospodarsko izvanredno stanje. Pridnjestrovlje ne priznaje moldavsku vlast posljednjih više od 30 godina, ali postoje određene gospodarske veze Kišinjeva i odmetnute regije.

Premijer Moldavije Recean rekao je kako je pitanje tranzita plina kroz Ukrajinu umjetan problem jer bi se ruski plin mogao kretati drugim rutama. No, to je postalo upitno jer Gazprom traži da Moldavija zauzvrat plati dug za prošle isporuke koje prema ruskim izračunima iznose 700 milijuna dolara. U Moldaviji je na vlasti proeuropska vlada i predsjednica Maia Sandu koja geopolitički želi zemlju preusmjeriti na Zapad.

Trošak za EU

Analitičari su izračunali da će prekid ruskih isporuka u Europsku uniju preko Ukrajine značiti da će EU izgubiti oko 5% svojeg ukupnog uvoza plina, odnosno 15 milijardi kubičnih metara godišnje.

