Mogući pljuskovi s grmljavinom i obilnije oborine: Za dio zemlje izdana upozorenja

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je u subotu navečer kako se lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i moguće jakim na udare olujnim vjetrom tijekom idućih sati kreću se prema južnoj Dalmaciji i otocima, točnije od Šibenika pa sve do Dubrovnika. S obzirom na najavljeno nestabilno vrijeme tijekom noći, u nastavku donosimo vremensku prognozu za nedjelju, 6. kolovoza. Naime, prema informacijama DHMZ-a, vrijeme će sutra biti promjenljivo oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Oborine mjestimice mogu biti obilnije, osobito na sjevernom Jadranu.

Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, u okretanju na sjeverozapadnjak, navečer i buru. Najniža temperatura bit će između 13 i 18, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna između 19 i 24, na Jadranu od 24 do 28 °C, dodaje DHMZ.

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a upozorilo je u subotu navečer kako je potrebno pratiti prognoze i upozorenja. "Pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite", ističe Ravnateljstvo.

Što se tiče samih upozorenja za nedjelju, izdano je nekoliko žutih koje vrijeme opisuju kao potencijalno opasno. Naime, upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdano je za područje gospićke, kninske, riječke, splitske i dubrovačke regije.

Foto: DHMZ

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", piše DHMZ.

Potom, ista razina upozorenja izdana je za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu Dalmaciju, ali zbog vjetra. Na tim se područjima sutra očekuje mjestimice jaka bura.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.