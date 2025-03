Mještani ogorčeni zbog požara u kojem su stradala djeca: 'Bojim se da bi moglo doći do incidenta'

Šestero ljudi poginulo je u razmaku od samo devet sati u tragedijama koje su se dogodile u Kuršancu pokraj Čakovca, u blizini željezničkog stajališta Zapolje u Brodsko-posavskoj županiji te na pruzi Širovice – Gorička kod Koprivnice. Među smrtno stradalima je i četvero djece. U požaru koji je u četvrtak oko 22.30 sati izbio na obiteljskoj kući u romskom naselju Kuršanec kod Čakovca smrtno je stradalo troje djece u dobi od 2, 6 i 9 godina, brat i dvije mlađe sestre, dok su roditelji s bebom rođenom prošle godine uspjeli pobjeći. Svi su, prema posljednjim informacijama, spavali u potkrovlju kuće, iako se u prvim izjavama mještana spominjalo da su roditelji, stari 29 i 25 godina, te beba bili u prizemlju. Kolale su oprečne informacije, što je i policiji otežavalo posao.

Ogorčeni mještani

– Mama, tata i beba su spašeni, uspjeli su pobjeći. Nažalost, vatra se tako brzo širila da nisu mogli spasiti djecu u potkrovlju. Stepenice do potkrovlja su drvene i gorjele su, pa djeca nisu mogla sići, a i nitko nije mogao do njih. Vatrogasci su ugasili vatru, ali nije bilo pomoći. Svi smo potreseni – kazao je za Večernji list Matjaš Dido Oršuš, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije. Vatra se, dodao je, brzo širila jer je u potkrovlju bio stiropor i razne stvari zbog građevinskih radova. Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu o požaru u 22.52 sata i na mjesto događaja upućene su sve raspoložive vatrogasne ekipe te policija i hitna medicinska pomoć. No neki mještani tvrde da se predugo čekalo dolazak vatrogasaca, a kad su stigli, pojavili su se problemi s vodom. Ulica, naime, nema protupožarni hidrant. Zdravko Oršuš, član Mjesnog odbora Kuršanca, kaže da u ulici u kojoj se dogodila tragedija ima struje i vode.

– Problem je što svaka ulica nema protupožarni hidrant. Samo je jedan u cijelom selu, no mislim da svaka ulica treba imati svoj – kaže Oršuš. Problem su, dodaje, i ilegalni priključci na električnu mrežu pa ima puno žica.

– Čuo sam da bi uzrok mogao biti kratki spoj na uređaju, nekoj žici ili takvo što. No moguće je da je nešto deseto, tko bi znao... – kaže. U toj se kući, napominje Oršuš, već jednom dogodio požar, a tada je uzrok bio loženje vatre. Neki susjedi tvrde da se navečer nije ložila vatra.

Uz stručnu pomoć vještaka za požare i eksplozije Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” te inspektora zaštite od požara, očevidom je utvrđeno da je uzrok požara zapaljenje otpada u plastičnoj kanti "toplinskom energijom žara neutvrđenog podrijetla". Centar požara bio je kod drvenog stepeništa kojim se dolazi do potkrovlja kuće gdje su djeca spavala, a požar se proširio na krovište i unutrašnjost kuće. O cijelom slučaju obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ove teške nesreće, priopćili su iz MUP-a.

Zapovjednik JVP-a Čakovca Mladen Kanižaj opovrgnuo je tvrdnje nekih mještana da se dolazak vatrogasaca čekalo oko sat vremena i da nije bilo vode u cisterni.

– Vatrogasci su do požarišta stigli u roku od devet minuta od dojave. Sve imamo evidentirano i popraćeno. Učinili su sve što se moglo, no vatra se, kad su stigli, već jako razbuktala. Nije istina da nije bilo vode. Vatrogasci su na intervenciju stigli prvo s navalnim vozilom, a ubrzo je stigla i autocisterna, tako da je vode za gašenje bilo – rekao je za Večernji list Kanižaj. Susjedi koji su prvi dotrčali u pomoć pokušali su kantama s vodom ugasiti požar, donijeli su i nekoliko aparata za gašenje požara, ali vatra se brzo širila. Sve je, vele, bilo puno dima. Majka i beba koju je iznijela iz kuće zadobile su lakše ozljede, opekline prvog i drugog stupnja, a nakon obrade puštene su kući. Otac nije zatražio liječničku pomoć. Obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi. Otac je zaposlen u jednoj varaždinskoj tvrtki, a majka je na rodiljnom. Kuća u kojoj su živjeli nije njihova. Neki od susjeda tvrde da je u prizemlju u trenutku požara bilo još nekoliko obiteljski povezanih osoba, koje su uspjele pobjeći. Kako doznajemo, u istoj kući izbio je požar i 2017. godine, no nije poznato jesu li već tada majka i otac u njoj živjeli ili su se doselili poslije.

– Mlada je to i dobra obitelj, planirali su uzeti kredit za kupnju vlastite kuće i eto što se dogodilo. Strašna tragedija... – kazao je M. Oršuš, koji zamjera saborskom zastupniku Veljku Kajtaziju što nije odmah ujutro došao u Kuršanec, a ne tek kasno poslijepodne, kako je najavio.

– Bojim se da bi moglo doći do incidenta jer su mještani ogorčeni – dodao je Oršuš. Kajtazi je istaknuo da je tragedija u Kuršancu, u kojem živi više od 1000 stanovnika u 220 kuća, pogodila cijelu romsku zajednicu. Kuća je u dijelu naselja koje je legalizirano te ima struju i vodu.

Poginuli na pruzi

– Radi se na tome da se i preostali dio naselja legalizira – rekao je Kajtazi i najavio pomoć stradaloj obitelji.

U prometnoj nesreći na željezničkoj pruzi u blizini stajališta Zapolje u Brodsko-posavskoj županiji sinoć su poginule majka (32) i kći stara dvije godine koju je držala u rukama. Pola sata nakon ponoći danas na južnom kolosijeku željezničke pruge došlo je do naleta putničkog vlaka na ženu i dijete, koji su na mjestu smrtno stradali, navela je policija. PU koprivničko-križevačka izvijestila je pak da je ujutro, u 7.27 sati na pruzi Širovice – Gorička putnički vlak naletio na jednu osobu koja je smrtno stradala. Radi se, prema neslužbenim informacijama, o biciklistu.

