Mistrali stižu za godinu dana, MICA-e 2026.

Vlada je dala suglasnost MORH-u za potpisivanje ugovora s Francuskom o kupnji protuzrakoplovnih (PZO) raketa kratkog dometa Mistral 3. Odluka teška 72 milijuna eura je očekivana, jer je Vlada odmah nakon pada sovjetskog krstarećeg drona na Zagreb obećala da će nabavku protuzrakoplovnih sustava staviti u prioritet. U ovom trenutku HV je, de facto bez ovih obrambenih sposobnosti, jer je PZO sveden na pretpotopne topove i sovjetske rakete kratkog dometa Strela i Igla, s dometom 3 do 3 km. U međuvremenu, u MORH-u su sagledane mogućnosti nabavke PZO raketa od SAD-a, Francuske i Izraela. Cijene sustava su slične, no prevladala je logika umrežavanja projektila iste tehnologije. Tako je odabrana kupovina od Francuza, što jest logično s obzirom na to da se prije Hrvatska već odučila za nabavku borbene eskadrile Rafalea, pa je uputno da HRZ i PZO koriste iste projektile i umrežene radare, primjerice. Francuska je Hrvatskoj, osim toga ponudila jačanje obrambenog savezništva.