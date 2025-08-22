Misterij smrti ljubimaca na poznatom jezeru u susjedstvu. Što je uzrok?

U Bohinju se već neko vrijeme bilježe slučajevi uginuća pasa nakon plivanja u jezeru, što je izazvalo zabrinutost vlasnika i lokalne zajednice. Kako bi se spriječile nove tragedije, općina je odlučila postaviti dodatne znakove upozorenja, a provode se i forenzičke obdukcije uginulih životinja, prenosi portal 24ur.

Jedan od posljednjih slučajeva dogodio se krajem kolovoza, kada je uginula petomjesečna kujica. Općina će snositi troškove obdukcije, a do razjašnjenja uzroka građanima se savjetuje da ne puštaju pse da ulaze u vodu na rizičnim lokacijama, posebno kod ušća Savice. Prva analiza provedena u Njemačkoj pokazala je da je pas uginuo od kombinacije cijanobakterijskih toksina i otrova koji se koristi u mamcima za puževe. No, kod drugog slučaja obdukcija nije potvrdila prisutnost otrova, već se sumnja na mogući šok od nagle promjene temperature vode.

Gradonačelnik Jože Sodja u emisiji 24UR Zvečer istaknuo je kako općina ranije nije imala službene podatke o drugim uginulima, zbog čega su znakovi upozorenja postavljeni tek ovog ljeta. Dodao je i da je zbog najnovijeg slučaja policiji podnesena prijava te da će nakon dobivanja svih rezultata biti održan sastanak s nadležnim službama i konferencija za medije. Do tada ostaju na snazi preporuke za izbjegavanje kupanja pasa na određenim dijelovima jezera, a vlasti najavljuju jasnije razgraničenje između zabrane i upozorenja.